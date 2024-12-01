Премʼєр Грузії наполягає на президентських виборах. Президент каже, що це неможливо через нелегітимність парламенту

Премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що як і планувалося, 14 грудня відбудуться вибори президента Грузії. За день до цього нинішня президентка країни Саломе Зурабішвілі заявила, що новий парламент є нелегітимним і не зможе обрати нового президента, тому її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.

За словами грузинського премʼєра, в Грузії призначили 12 міністрів, чим закінчили формування уряду.

Він наголосив, що саме «воля більшості грузинського народу» укомплектує всі конституційні органи.

Іраклій Кобахідзе наголосив, що Зурабішвілі доведеться покинути Палац Орбеліані наприкінці грудня.

Раніше «Грузинська мрія» оголосила, що вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня, а інавгурація — 29 грудня. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі говорив, що шестирічний термін чинної президентки Зурабішвілі спливає 16 грудня. «Мрія» планує затвердити президентом ветерана футболу, а нині депутата Михаїла Кавелашвілі.

Іраклій Кобахідзе також назвав «тимчасовим явищем» те, що США призупинили стратегічне партнерство з Грузією.

Що передувало

У жовтні у Грузії пройшли парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогу здобула провладна проросійська партія «Грузинська мрія — Демократична Грузія», яка набрала 53,9% голосів. За грузинськими законами ця партія отримує право одноосібно сформувати уряд.

Барʼєр у 5% подолали ще чотири прозахідні опозиційні партії. Опозиція та президентка з результатами не погодились, почались протести.

28 листопада 2024 року премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від перемовин про вступ до ЄС до 2028 року. Він пояснив, що 2028 рік нібито стане часом, коли Грузія буде економічно готова розпочати переговори про вступ. Після цього у країні почалися нові протести, які розганяють силовики.