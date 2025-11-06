МЗС Грузії звинуватило Україну в перешкоджанні вступу до ЄС

Міністерка закордонних справ Грузії Мака Бочорішвілі заявила, що Україна нібито брала участь у кампаніях, спрямованих проти отримання Грузією статусу кандидата в Європейський Союз.

Про це повідомляє грузинське медіа SOVA.

За словами Бочорішвілі, у 2022—2023 роках Україна «в різних формах виступала проти євроінтеграції Грузії».

Міністерка зауважила, що попри ці спроби Україна не може вплинути на позицію ЄС щодо вступу Грузії, адже не є членом Союзу.

У червні 2025 року, коли Україна офіційно стала кандидатом у члени Європейського Союзу, президент Володимир Зеленський заявив, що Грузія вже на шляху до ЄС, і запевнив, що Україна їй допоможе.

Перед цим Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому розкритикувала Грузію за обмеження свободи слова й недотримання принципів недискримінації. Там заявили, що країна «залишається кандидатом лише за назвою» і має повернутися на шлях євроінтеграції.

У грузинському МЗС назвали висновки Єврокомісії «політичною спекуляцією» та запевнили, що Грузія залишається відданою угодам із ЄС.

Європейська рада раніше повідомила, що процес інтеграції Грузії фактично зупинили через дії правлячої партії «Грузинська мрія» — зокрема через ухвалення закону про «іноагентів» і обмеження прав ЛГБТ-спільноти.

Закон про «іноагентів» у Грузії

У травні 2024 року парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», попри опір опозиції та масові протести із сутичками в столиці. США і Євросоюз засудили рішення парламенту. В ЄС заявили, що ухвалений закон фактично зупиняє інтеграцію Грузії. США ж оголосили про «всебічний перегляд» двостороннього співробітництва з Грузією через придушення демократичних свобод.

США 6 червня ввели візові санкції проти причетних до ухвалення закону про «іноагентів» і розгону протестів у Грузії, а в липні відклали військові навчання з країною. У липні Штати призупинили допомогу Грузії на $95 мільйонів через цей закон.

Того ж місяця Євросоюз призупинив процес євроінтеграції Грузії.

Автор: Анастасія Зайкова