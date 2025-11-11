У 2025 році в Німеччині зафіксували понад тисячу невідомих дронів

Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини цього року зареєструвало понад тисячу випадків появи невідомих безпілотників.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними німецьких спецслужб, у небі над країною зʼявлялись як невеликі комерційні дрони, так і групи великих безпілотників. Загалом невідомі дрони помічають близько трьох разів на день.

У Німеччині висловлюють припущення про можливий зв’язок між активністю безпілотників і дискусіями про використання заморожених російських активів у бельгійській Euroclear для фінансування кредиту Україні.

Німецький уряд 8 жовтня ухвалив закон, який дозволить поліції збивати безпілотники. Країна приєдналася до інших європейських країн, зокрема Британії, Франції, Литви та Румунії, які нещодавно надали своїм силовим структурам повноваження збивати дрони.

У вересні в Європі почали фіксувати порушення повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі, Румунії та Німеччини, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, біля бази ВМС Швеції та військових обʼєктів Данії.

Автор: Анастасія Зайкова