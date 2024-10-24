Через російську атаку по Україні в Румунії оголошували повітряну тривогу і піднімали винищувачі

Увечері 23 жовтня, близько 20:45, Румунія оголосила повітряну тривогу в придунайському жудці Тулча через дві цілі, які радари зафіксували в повітряному просторі країни. Міністерство оборони Румунії оголосило, що з авіабази в Борчі піднімали два винищувачі F-16 для моніторингу ситуації.

Про це пише Digi 24.

Мешканці Тулчі отримали попередження про ймовірність падіння уламків неподалік кордону з Україною. Двоє людей телефонували на номер служб надзвичайних ситуацій і питали, що відбувається.

О 20:45 радар зафіксував ціль неподалік прикордонного Кілія-Веке, після чого вона продовжила свій рух у напрямку міста Тулча. Сигнал від неї зник близько 21:00 за 12 кілометрів на північний схід від Тулчі.

Близько 21:20 радари зафіксували ще одну повітряну ціль приблизно за два кілометри на північний захід від озера Разелм. Вона полетіла в напрямку Міхай Вітязу в жудці Констанца, а потім до містечка Журіловка в Тулчі, де близько 21:40 зникла з радарів за 9 кілометрів на північний захід від населеного пункту.

У Міноборони зазначили, що пілоти повітряних цілей не побачили. О 22:16 в Румунії оголосили відбій повітряної тривоги, а F-16 повернулися на базу. Сьогодні військові обстежать райони, де потенційно могли впасти цілі, що відображалися на радарах.