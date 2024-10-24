Уночі ППО збила 40 дронів

Українська протиповітряна оборона збила 40 дронів. Ще сім локаційно втрачені, а ще два — полетіли до Росії та Білорусі.

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Росіяни атакували всю ніч з 21:00 23 жовтня. Армія РФ запустила по Україні дві крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22М3 з акваторії Чорного моря, стільки ж керованих авіаційних ракет Х-59 із повітряного простору Брянської області, 50 ударних дронів Shahed і безпілотники невстановленого типу з російських міст Орел, Курськ, а також з окупованого Криму. Ракети цілей не досягли.

Дрони збивали в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях.

Наслідки атаки

Станом на 09:00 відомо про пошкодження колії на дільниці між Миколаєвом і Херсоном. Через це до Херсону потягом дістатися тимчасово не можна. Усі поїзди до цього міста зупинятимуться в Миколаєві, а в Херсон пасажирів доправлятимуть автобусом.

Залізничні бригади ремонтують пошкоджену ділянку, в «Укрзалізниці» планують відновити залізничне сполучення вже до зворотного рейсу.

Також в одному з районів Київщини через падіння уламків дронів є незначні пошкодження вікон у будівлях двох підприємств. Пошкоджений і корпус трансформатора, загорівся травʼяний настил, але пожежу вже загасили.

Минулося без влучань у критичну та цивільну інфраструктуру, постраждалих серед населення немає, повідомив керівник КОВА Руслан Кравченко.

Крім того, через російську атаку ввечері 23 жовтня оголошували тривогу і в Румунії. Сирени пролунали у придунайському жудці Тульча. Через дві повітряні цілі, які Росія запускала по Україні, Румунія навіть піднімала винищувачі F-16, передає Digi 24.