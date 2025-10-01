У Норвегії знову біля аеропорту фіксували невідомий дрон

Ввечері 30 вересня у Норвегії зафіксували невідомий безпілотник поблизу аеропорту Бреннейсунд. Це не вперше, коли у країні фіксують дрони поблизу аеропортів.

Про це пише норвезький суспільний мовник NRK.

Поліція отримала повідомлення про дрон о 20:17 30 вересня. О 21:50 він вже був настільки близько до аеропорту, що його спостерігали з Диспетчерської служби.

Після цього поліція провела пошуки, але вони не дали результатів.Правоохоронці бачили дрон, проте не змогли знайти пілота, який ним керував. Згодом пошуки припинили.

Речниця авіакомпанії Avinor повідомила мовнику NRK, що останній літак приземлився за розкладом. Аеропорт закрили на ніч з 30 вересня на 1 жовтня, а вранці він мав запрацювати за звичним графіком.