У Норвегії через невідомий дрон над аеропортом розвернули пасажирський літак

У Норвегії через помічені невідомі дрони ввечері 28 вересня рейси кількох літаків вимушено змінили маршрути.

Про це пише видання NRK.

Дрон помітили у повітряному просторі Норвегії увечері 28 вересня. Через це літаку, який прямував з Осло до Бардуфосса, довелося розвернутися. Аеропорт у Тромсі закрили.

Раніше того ж дня БпЛА фіксували усередині забороненої для польотів дронів зони біля аеропорту Брьоннейзунд у Нурланні. Один літак перенаправили до іншого аеропорту.

23 вересня у столиці Норвегії Осло також закривали аеропорт через дрони. Тоді поліція заарештувала двох іноземних громадян.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили російські дрони під час атаки Росії на Україну. Це стало першим випадком, коли польська авіація збивала безпілотники над своєю територією.

Увечері 13 вересня російські дрони вкотре залетіли на територію Румунії. За словами президента України Володимира Зеленського, дрон заглибився на територію Румунії майже на 10 км і перебував у повітряному просторі країни НАТО приблизно 50 хвилин.

Уламки безпілотників також знаходили на пляжах Болгарії та Латвії.

Три російські винищувачі МіГ-31 19 вересня без дозволу ввійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і перебували там загалом 12 хвилин.

23 вересня головний аеропорт столиці Данії Копенгагену закривали на чотири години через дрони. Тоді поліціянти не збили невідомі БпЛА. Цей інцидент Данія назвала найсерйознішим нападом на її критично важливу інфраструктуру і повʼязала його із серією вторгнень російських безпілотників та іншими порушеннями по всій Європі. Тієї ж ночі дрони фіксували над головним аеропортом Норвегії.

У ніч проти 26 вересня невідомі дрони помітили над німецькою землею Шлезвіг-Гольштайн — вона межує з Данією. Тоді ж дрони фіксували неподалік від бази ВМС Швеції. На тлі цього у Німеччині оголосили про створення нового Центру захисту від дронів.