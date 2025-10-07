Латвія продовжила часткове закриття повітряного простору біля кордону з Білоруссю та Росією

Латвія вирішила продовжити часткове закриття повітряного простору біля кордону з Білоруссю та Росією.
Про це повідомило Міноборони країни.
Там не уточнили, як довго діятиме закриття, зазначивши лише, що воно працюватиме вночі — з 20:00 до 07:00.
Аргументували це рішення інцидентами з порушенням повітряного простору в інших країнах НАТО.
Латвія закрила повітряний простір на цій ділянці кордону з 11 вересня до 18 вересня. Після цього рішення продовжили до 8 жовтня, але лише на нічний час, оскільки саме тоді найбільші ризики порушення повітряного простору дронами.
- У вересні в Європі почали фіксувати низку порушень повітряного простору дронами та літаками. Зокрема, російські безпілотники залітали до Польщі та Румунії, їхні уламки знаходили в Болгарії та Латвії. Три винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Через появу дронів тимчасово закривали головний аеропорт Копенгагену, їх також фіксували в Норвегії, Німеччині, біля бази ВМС Швеції та військових обʼєктів Данії. У Німеччині після цього оголосили про створення Центру захисту від дронів.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові розгорнуть місію в Данії для поширення досвіду протидії дронам.