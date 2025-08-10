Анонс зустрічі Трампа з Путіним, призначення директора БЕБ та мирні угоди. Головне за тиждень

Цього тижня президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Путіним та ввів нові мита для Індії за імпорт російської нафти. Тим часом Камбоджа й Таїланд підписали угоду про припинення вогню, а український уряд призначив директора Бюро економічної безпеки.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Нові санкції України проти РФ

Цього тижня Україна ввела декілька пакетів обмежень проти Росії. 4 серпня президент Володимир Зеленський підписав санкції, які стосуються причетних до експорту викраденого з окупованих територій зерна та російських музейників.

А 9 серпня президент увів ще два пакети санкцій. Першим синхронізував обмеження з санкціями США: вони зачепили енергетику і військово-промисловий комплекс Росії. Другий пакет стосувався «Росатому» та причетних до нього компаній і людей.

Призначення директора БЕБ

Уряд 6 серпня призначив директором Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, який ще в червні виграв конкурс на цю посаду.

Незадовго до того Цивінський успішно пройшов перевірку на поліграфі.

Корупція на закупівлі дронів та РЕБ

Правоохоронці 4 серпня повідомили про підозру шістьом учасникам схеми з закупівлі дронів та РЕБ за завищеними цінами. Йдеться про:

ексочільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая ;

; народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова ;

; начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка ;

; командира військової частини Нацгвардії Василя Мишанського ;

; власника підприємства з виробництва дронів «Акоптерс» Владислава Марченка ;

; директорку того ж підприємства Євгенію Сидельникову.

Усіх фігурантів справи цього тижня відправили під варту. За трьох з них — Гайдая, Мишанського та Сидельникову — вже внесли заставу.

Трамп увів мито для Індії за купівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення додаткового мита у 25% на імпорт з Індії за закупівлю нею нафти з Росії.

Трамп також попередив, що аналогічне мито він може ввести і для інших країн, які прямо чи опосередковано купують нафту в Росії.

Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню

Після трьох днів переговорів у Куала-Лумпурі (Малайзія) Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню на спірному кордоні.

PR Thai Government / X

Взаємні обстріли на кордоні тривали з 24 липня. Сторони домовились на повне та безумовне припинення вогню та призупинення підкріплень та пересувань військ. В угоді також йдеться про зобовʼязання утримуватися від провокацій, порушень угод або територіальних вторгнень.

Лідери Вірменії та Азербайджану підписали мирну декларацію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян за посередництва Дональда Трампа 8 серпня підписали в Білому домі спільну декларацію про відмову від застосування воєнної сили.

Декларація включає передачу США на 99 років ексклюзивних прав на стратегічний коридор на південному Кавказі, який отримав назву «Шлях Трампа для міжнародного миру і процвітання».

Трамп і Путін домовились зустрітися

Президент США Дональд Трамп 9 серпня заявив, що зустрінеться з Володимиром Путіним 15 серпня в штаті Аляска.

Головна тема зустрічі — мирне врегулювання війни в Україні. В Росії також заявили, що наступна зустріч Путіна і Трампа відбудеться на території РФ.

Getty Images

За кілька днів до того, 6 серпня, в Москву їздив з візитом спецпредставник Трампа Стів Віткофф. За даними медіа, на цій зустрічі Путін представив йому свою мирну пропозицію: припинення вогню в обмін на виведення українських військ з Донеччини та замороження бойових дій.

Новий транш за програмою Ukraine Facility

Рада ЄС 8 серпня ухвалила рішення надати Україні транш у розмірі €3,2 мільярда в межах програми Ukraine Facility.

Це урізаний транш, оскільки Україна виконала 13 із 16 запланованих кроків. Якби Україна виконала всі 16 пунктів, то отримала б €4,5 мільярда.