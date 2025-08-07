Корупція при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ — за трьох підозрюваних внесли заставу

За ексочільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, полковника Національної гвардії Василя Мишанського і директорку підприємства-виробника дронів «Акоптерс» Євгенію Сидельникову, яких підозрюють у корупції при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ, внесли заставу.
Про це пише «Суспільне» з посиланням на їхніх адвокатів та речницю Вищого антикорупційного суду.
За ексочільника Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень. Адвокат Роман Кругляк заявив, що це були фізичні особи, але не уточнив хто саме. За його словами, Гайдай вийшов зі слідчого ізолятора приблизно о 18:00.
За полковника Мишанського внесли заству у 2 мільйони гривень.
«Хлопці-гвардійці два дні шукали, збирали гроші, щоб внести заставу за нього», — сказав адвокат Андрій Великоцький.
За Євгенію Сидельникову теж внесли 2 мільйони гривень.
Підозрюваним заборонили залишати визначені міста та контактувати з іншими фігурантами справи. Також вони мають здати свої паспорти та носити електронні браслети.
Що передувало
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.
За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ і САП про корупцію.
Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.
Правоохоронці 4 серпня повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Йдеться про:
- ексочільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая;
- народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова;
- начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка;
- командира військової частини Нацгвардії Василя Мишанського;
- власника підприємства з виробництва дронів «Акоптерс» Владислава Марченка;
- директорку того ж підприємства Євгенію Сидельникову.
Того ж дня ВАКС відправив на 60 днів під варту народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова. Для нього застава сягнула 8 мільйонів гривень.
Такий самий термін під вартою будуть Сергій Гайдай і Владислав Марченко, із заставою у 10 та 15 мільйонів гривень відповідно.
5 серпня під варту відправили Сидельникову і Мишанського — із заставами у 2 мільйони гривень.