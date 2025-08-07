Корупція при закупівлі БпЛА і засобів РЕБ — за трьох підозрюваних внесли заставу

За ексочільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, полковника Національної гвардії Василя Мишанського і директорку підприємства-виробника дронів «Акоптерс» Євгенію Сидельникову, яких підозрюють у корупції при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ, внесли заставу.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на їхніх адвокатів та речницю Вищого антикорупційного суду.

За ексочільника Гайдая внесли заставу в 10 мільйонів гривень. Адвокат Роман Кругляк заявив, що це були фізичні особи, але не уточнив хто саме. За його словами, Гайдай вийшов зі слідчого ізолятора приблизно о 18:00.

За полковника Мишанського внесли заству у 2 мільйони гривень.

«Хлопці-гвардійці два дні шукали, збирали гроші, щоб внести заставу за нього», — сказав адвокат Андрій Великоцький.

За Євгенію Сидельникову теж внесли 2 мільйони гривень.

Підозрюваним заборонили залишати визначені міста та контактувати з іншими фігурантами справи. Також вони мають здати свої паспорти та носити електронні браслети.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ і САП про корупцію.

Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.

Правоохоронці 4 серпня повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Йдеться про:

ексочільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая ;

; народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова ;

; начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка ;

; командира військової частини Нацгвардії Василя Мишанського ;

; власника підприємства з виробництва дронів «Акоптерс» Владислава Марченка ;

; директорку того ж підприємства Євгенію Сидельникову.

Того ж дня ВАКС відправив на 60 днів під варту народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова. Для нього застава сягнула 8 мільйонів гривень.

Такий самий термін під вартою будуть Сергій Гайдай і Владислав Марченко, із заставою у 10 та 15 мільйонів гривень відповідно.

5 серпня під варту відправили Сидельникову і Мишанського — із заставами у 2 мільйони гривень.