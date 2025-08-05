Корупція при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ: директорці компанії з виробництва дронів обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд України 5 серпня обрав запобіжний захід директорці компанії ТОВ «Акоптерс» Євгенії Сидельниковій, яка фігурує у справі про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.
Про це із зали суду передає кореспондент «Суспільного».
Сидельникову триматимуть під вартою 60 діб, за неї можна внести заставу в понад 2 мільйони гривень.
Якщо заставу внесуть, то директорка має з’являтися за викликом слідчого, здати закордонний паспорт і не виїжджати за межі Київщини.
Що передувало
Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.
За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ й САП про корупцію.
Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.
Правоохоронці 4 серпня повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, їхні імена називали медіа. Йдеться про:
- ексочільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая;
- народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова;
- начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка;
- командира військової частини Нацгвардії;
- власника і директорку підприємства з виробництва дронів.
Того ж дня ВАКС відправив на 60 днів під варту народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова. Для нього застава сягнула 8 мільйонів гривень.
На такий же термін під вартою будуть ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай і власник підприємства з виробництва дронів Владислав Марченко. Із заставою у 10 та 15 мільйонів гривень відповідно.