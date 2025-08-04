Корупція при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ: НАБУ та САП повідомили про підозри шістьом фігурантам

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка, за версією слідства, причетна до корупційної схеми при закупівлі БпЛА та РЕБ.



Про це повідомляють НАБУ та САП.

Йдеться про:

ексочільника Луганської обласної державної адміністрації. «Суспільне» та УП писали, що мова про Сергія Гайдая . Після викриття схеми Володимир Зеленський звільнив його з посади голови Мукачівської РДА;

. Після викриття схеми Володимир Зеленський звільнив його з посади голови Мукачівської РДА; народного депутата ВР. За повідомленнями медіа, йдеться про депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова. Йому просять обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень;

Йому просять обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 мільйонів гривень; начальника міської військової адміністрації. Медіа кажуть, що це очільник Рубіжанської МВА Андрій Юрченко . Президент звільнив Андрія Юрченка з посади;

. Президент звільнив Андрія Юрченка з посади; командира військової частини Нацгвардії;

власника і директорку підприємства з виробництва дронів.

Бенефіціару та директорці підприємства-виробника БпЛА правоохоронці додатково інкримінували перешкоджання законній діяльності ЗСУ. За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу чоловіків, забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість мобілізації їх до лав ЗСУ.

До суду вже направили клопотання про обрання запобіжних заходів фігурантам справи.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ й САП про корупцію.

Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.

Як писали «Суспільне» і УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, серед фігурантів справи є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, народний депутат від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов.