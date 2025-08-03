Зеленський звільнив Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА. Ось чому

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА. Це сталося після того, як Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

Про це йдеться у розпорядженнях № 98/2025-рп і № 99/2025-рп.

У НАБУ і САП заявляли, що на хабарях спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Слідчі зʼясували, що фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам.

Як писали «Суспільне» і УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах, серед фігурантів справи є голова Мукачівської РДА й колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко, народний депутат від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів цієї справи НАБУ й САП про корупцію. У Нацгвардії розпочали службове розслідування.

У вечірньому відеозверненні 2 серпня президент заявив, що антикорупційні органи викрили на хабарі у справі про махінації на закупівлях РЕБ та FPV одного з депутатів Верховної Ради України, а також очільників районної та міської адміністрацій, військових Національної гвардії України, назвавши це абсолютно аморальним. І резюмував, що за це має настати повна та справедлива відповідальність.

Також увечері 2 серпня премʼєр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що уряд направив президенту проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.