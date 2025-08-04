ВАКС відправив під варту ексочільника Луганської області Гайдая і власника підприємства з виробництва дронів

Вищий антикорупційний суд України відправив під варту ексочільника Луганської ОВА Сергія Гайдая і власника підприємства з виробництва дронів Марченка. Їх підозрюють у корупції під час закупівлі дронів та засобів РЕБ для ЗСУ.

Про це повідомляють НАБУ та САП.

Гайдаю призначили 60 діб у СІЗО з можливістю застави 10 мільйонів гривень. Марченку призначили заставу 15 мільйонів гривень.

Народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова 4 серпня теж відправили під варту. Йому призначили заставу 8 мільйонів гривень.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ й САП про корупцію.

Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.

4 серпня правоохоронці повідомили про підозру шістьом учасникам схеми, їхні імена називали медіа. Йдеться про: