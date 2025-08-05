Полковнику Нацгвардії обрали запобіжний захід у справі про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ

Вищий антикорупційний суд України 5 серпня обрав запобіжний захід полковнику Нацгвардії Василю Мишанському — він фігурує у справі про корупцію при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ.

Про це із зали суду передає кореспондент «Суспільного».

Василя Мишанського триматимуть під вартою до 30 вересня або за нього можуть внести заставу 2 мільйони гривень.

Прокурор САП каже, що командир військової частини Мишанський нібито отримав 250 тис. грн винагороди за купівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватного підприємства.

Військовослужбовець, за даними слідства, мав зв’язок з ексочільником Рубіжанської МВА Андрієм Юрченком, який також фігурує у справі. Це підтвердив і сам Мишанський.

«Не бачив його з моменту, як випустились курсантами. Знав, що він став головою військової адміністрації Рубіжного, знаю, що раніше допомагав моїй військовій частині. Коли став командиром, перетнувся з ним і кажу: “Якщо можеш, виділи мені якусь субсидію, щоб я міг покращити обороноздатність”. Він погодився», — розповів полковник.

За його словами, коли він перевівся у бойову бригаду, там не вистачало дронів, а РЕБів зовсім не було. А вищезгаданий Юрченко познайомив підозрюваного з народним депутатом від «Слуги народу» Олексієм Кузнєцовим, той теж обіцяв допомогти.

Підозрюваний каже, що субвенцію виділили на початку року, але довгий час не могли знайти необхідну техніку, яка б відповідала нормам. Закупили її в минулому місяці.

Мишанський каже, що до нього з різними пропозиціями звертався представник одного з приватних підприємств Дорофєєв і остання пропозиція про радіолокаційні системи підійшла за всіма критеріями — ціною також. Після підписання контракту Мишанського запросили на спільний обід.

«Мене Дорофєєв покликав пообідати 2 серпня. Там був і Кузнєцов, я навіть не знав, що він прийде. Він передав мені пакет, я його заховав у сумку. Думав, що то за те, що ми домовлялись купити або машину, або старлінк», — каже Мишанський.

Коли вийшов із закладу, його затримали службовці Національного антикорупційного бюро.

Що передувало

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 2 серпня заявили про викриття оборудки на закупівлі безпілотників і засобів РЕБ.

За даними правоохоронців, на хабарі спіймали чинного народного депутата, голів районної та міської військових адміністрацій і військових Нацгвардії. Фігуранти укладали державні контракти з постачальниками за свідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося ділкам, кажуть співробітники Бюро. Командувач Національної гвардії відсторонив від посад фігурантів справи НАБУ й САП про корупцію.

Наступного дня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА, а Андрія Юрченка — з посади очільника Рубіжанської МВА.

Правоохоронці 4 серпня повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. Йдеться про:

ексочільника Луганської обласної державної адміністрації Сергія Гайдая ;

; народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова ;

; начальника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка ;

; командира військової частини Нацгвардії Василя Мишанського ;

; власника підприємства з виробництва дронів «Акоптерс» Владислава Марченка ;

; директорку того ж підприємства Євгенію Сидельникову.

Того ж дня ВАКС відправив на 60 днів під варту народного депутата від «Слуги народу» Олексія Кузнєцова. Для нього застава сягнула 8 мільйонів гривень.

На такий же термін під вартою будуть ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай і власник підприємства з виробництва дронів Владислав Марченко. Із заставою у 10 та 15 мільйонів гривень відповідно.