Трамп анонсував дату і місце зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, що його зустріч з Путіним відбудеться 15 серпня в штаті Аляска.

«Подальші подробиці будуть згодом», — додав президент США.

Російські медіа передають, що радник Путіна Юрій Ушаков підтвердив дату і місце зустрічі.

«Росія та США — близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці», — заявив Ушаков.

За його словами, Путін та Трамп сфокусуються на обговоренні досягнення «довгострокового мирного врегулювання української кризи». Він додав, що Москва очікує, що наступна зустріч Путіна і Трампа відбудеться на території Росії. Трампу вже передали запрошення.