NYT: Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто наступного тижня

Американський президент Дональд Трамп 6 серпня у телефонній розмові з президентом Зеленським зявив, що хоче зустрітися з Путіним особисто наступного тижня.

Про це пише The New York Times із посиланням на два джерела, знайомі з планом.

Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним — лише втрьох, без європейських партнерів.

У телефонній розмові також взяли участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.