NYT: Трамп хоче зустрітися з Путіним особисто наступного тижня

Американський президент Дональд Трамп 6 серпня у телефонній розмові з президентом Зеленським зявив, що хоче зустрітися з Путіним особисто наступного тижня.
Про це пише The New York Times із посиланням на два джерела, знайомі з планом.
Невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним — лише втрьох, без європейських партнерів.
У телефонній розмові також взяли участь віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Трампа Стів Віткофф, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
- 6 серпня спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрічався з Путіним у Москві, після чого Трамп і Зеленський поговорили телефоном. Американський президент описав зустріч у Москві як «значний прогрес». Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що на під час телефонної розмови з Трампом були присутні європейські лідери, а Україна запропонувала сформувати спільну з партнерами позицію на рівні радників з безпеки.