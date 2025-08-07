Трамп: «Є хороші шанси» на зустріч з Путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп вважає, що є «хороші шанси» для зустрічі з очільником Кремля Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.
«Є дуже великі шанси, що зустріч буде. Ми не визначили, де саме. У нас були дуже хороші розмови з Путіним сьогодні [...] Цей шлях був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро», — сказав Трамп журналістам.
Президент США додав, що зараз існує «гарна ймовірність того, що ми нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин і нарешті буде гарний результат». Водночас він сказав, що під час перемовин його спецпредставника Стіва Віткоффа з Путіним прориву не сталося.
Незадовго до цієї заяви Трампа NYT писала, що президент США хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня. А невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним.
- Спецпредставник Трампа Стів Віткофф 6 серпня зустрічався з Путіним у Москві, після чого Трамп і Зеленський поговорили телефоном. Американський президент описав зустріч у Москві як «значний прогрес». Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що під час телефонної розмови з Трампом були присутні європейські лідери, а Україна запропонувала сформувати спільну з партнерами позицію на рівні радників з безпеки.
- Трамп 29 липня заявив, що Вашингтон введе нові мита й вторинні санкції проти Росії впродовж десяти днів, якщо Москва не домовиться з Україною про припинення вогню. Тобто РФ має дедлайн до 8 серпня. Кремль вже не один раз порушував американські дедлайни, а Трамп декілька разів вже погрожував РФ санкціями проти неї, але так їх і не ввів.