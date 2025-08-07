Трамп: «Є хороші шанси» на зустріч з Путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп вважає, що є «хороші шанси» для зустрічі з очільником Кремля Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він заявив під час брифінгу в Білому домі.

«Є дуже великі шанси, що зустріч буде. Ми не визначили, де саме. У нас були дуже хороші розмови з Путіним сьогодні [...] Цей шлях був довгим і досі триває, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться зовсім скоро», — сказав Трамп журналістам.

Президент США додав, що зараз існує «гарна ймовірність того, що ми нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин і нарешті буде гарний результат». Водночас він сказав, що під час перемовин його спецпредставника Стіва Віткоффа з Путіним прориву не сталося.

Незадовго до цієї заяви Трампа NYT писала, що президент США хоче зустрітися з Путіним особисто вже наступного тижня. А невдовзі після особистої зустрічі з Путіним він планує провести тристоронню зустріч з Зеленським і Путіним.