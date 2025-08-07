Після трьох днів переговорів у Куала-Лумпурі (Малайзія) Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню на спірному кордоні.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду Таїланду у X.

«Обидві сторони домовилися про 13-пунктну угоду про припинення вогню, а представники обох країн підписали узгоджені протоколи, спрямовані на вирішення прикордонних конфліктів і відновлення миру на кордоні», — йдеться в повідомленні.

PR Thai Government / X

Як пише Bangkok Post, ця угода включає, зокрема, такі пункти:

повне та безумовне припинення вогню;

захисні заходи для цивільного населення;

призупинення підкріплень та пересувань військ;

сприяння поверненню переміщених осіб;

створення двосторонньої групи оперативної координації, до складу якої увійдуть по чотири представники з кожного боку, для забезпечення постійного звʼязку та негайного вирішення конфліктів;

зобовʼязання утримуватися від провокацій, порушень угод або територіальних вторгнень.

Конфлікт між Камбоджею і Таїландом

Останні прикордонні сутички почались зранку 24 липня. Обидві сторони звинувачують одна одну в початку обстрілів. 25 липня у восьми прикордонних районах Таїланду оголосили воєнний стан. Обидві країни відкликали своїх послів, а Таїланд закрив пункти пропуску через кордон з Камбоджею. Відомо про загибель щонайменше 35 людей.

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка періодично спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого повʼязані з мапою 1907 року, яку склали за часів французького колоніального правління та використовували для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо тисячолітнього храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році після кількох збройних сутичок з армією Таїланду, внаслідок яких загинули майже 20 людей, а тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

Камбоджа знову звернулася до міжнародного суду, щоб врегулювати прикордонні суперечки, однак Таїланд відхилив юрисдикцію цього суду.