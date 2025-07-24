Таїланд і Камбоджа обстріляли одне одного на кордоні, є загиблі

Таїланд і Камбоджа рано-вранці 24 липня обмінялися обстрілами на кордоні, загинули щонайменше 12 людей.

Про це пишуть BBC, The Guardian, Al Jazeera та Associated Press.

Перші сутички стались біля стародавнього храму Та Муен Тхом на кордоні між провінцією Сурін у Таїланді та провінцією Оддар Меанчей у Камбоджі.

Обидві сторони звинувачують одна одну в початку обстрілів. В армії Таїланду кажуть, що близько 07:30 за місцевим часом камбоджійські військові розгорнули безпілотники для спостереження за тайськими військами поблизу кордону.

Невдовзі після цього камбоджійські військовослужбовці, озброєні гранатометами, зібралися біля кордону. Солдати з тайського боку кажуть, що намагались почати переговори, але камбоджійські солдати відкрили вогонь.

Тим часом Камбоджа стверджує, що тайські солдати розпочали конфлікт близько 06:30, порушивши попередню домовленість, почали наступ на кхмерсько-індуїстський храм поблизу кордону і встановили колючий дріт навколо його основи.

Камбоджійські солдати перезаряджають реактивну систему залпового вогню в провінції Преа-Віхеа, 24 липня 2025 року. Getty Images

Зараз зіткнення тривають щонайменше в шести районах уздовж кордону. Таїланд атакував кілька цілей у Камбоджі з винищувачів F-16.

У Таїланді кажуть, що через обстріли загинули щонайменше 12 людей — 11 цивільних і один солдат. Також поранення отримали 24 мирних жителі та семеро військових.

Сутички стались незабаром після того, як Камбоджа заявила, що знижує рівень дипломатичних відносин із Таїландом до найнижчого, висилає тайського посла і відкликає весь камбоджійський персонал зі свого посольства в Бангкоку. Це стало відповіддю на те, що Таїланд 23 липня відкликав свого посла та вислав камбоджійського посла на знак протесту проти вибуху наземної міни, внаслідок якого були поранені п’ятеро тайських солдатів.

Що відбувається між Таїландом і Камбоджею

Прикордонні суперечки є давньою проблемою, яка періодично спричиняє напруженість між Таїландом і Камбоджею.

Обидві країни мають претензії до спільного кордону, здебільшого пов’язані з мапою 1907 року, складеною за часів французького колоніального правління, яка використовувалась для розмежування Камбоджі й Таїланду.

Камбоджа використовує цю мапу як підґрунтя для територіальних претензій, тоді як Таїланд наполягає, що мапа є неточною.

Найгостріші й найбільш насильницькі конфлікти виникали навколо 1000-річного храму Преахвіхеа. У 1962 році Міжнародний суд ООН ухвалив рішення, за яким суверенітет над територією храму належить Камбоджі. Це рішення стало серйозним подразником у двосторонніх відносинах.

Камбоджа знову звернулась до суду у 2011 році, після кількох збройних сутичок зі збройними силами Таїланду, внаслідок яких загинуло близько 20 людей і тисячі були змушені покинути свої домівки. У 2013 році суд підтвердив своє попереднє рішення на користь Камбоджі.

Камбоджа знову звернулася до міжнародного суду для врегулювання прикордонних суперечок, однак Таїланд відхилив юрисдикцію цього суду.