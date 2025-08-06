Уряд призначив Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Уряд 6 серпня призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

За її словами, немає застережень стосовно кандидатури Олександра Цивінського після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа.

Що передувало

Наприкінці червня конкурс на посаду директора БЕБ виграв детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Його кандидатуру внесли на розгляд уряду 30 червня. А 7 липня стало відомо, що уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ і просить комісію повторно подати кандидатури. Комісія відмовилась переглядати кандидатуру переможця.

В уряді посилались на «питання нацбезпеки» — батько Цивінського живе в Росії.

Сам Цивінський заявляв, що для нього «є принциповим питанням» зʼясувати, які «безпекові оцінки» стали підставою для відповідного рішення влади. Він заявив, що як правоохоронець «успішно проходив усі перевірки СБУ» протягом 10 років, а також служив у Головному управлінні розвідки Міноборони з початку повномасштабного вторгнення.

CБУ 31 липня відповіла на запит Цивінського — у листі йшлося про те, що підстав не призначати його директором Бюро економічної безпеки України немає.

Наступного дня Свириденко і Цивінський домовились, що він пройде поліграф.