До уряду внесли подання на призначення Цивінського очільником Бюро економічної безпеки

Він виграв конкурс на посаду очільника БЕБ 24 червня.

Цивінський — чинний детектив НАБУ. Він керівник 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Брав участь в операції «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував Денис Комарницький.

За законом уряд має 10 днів на призначення з моменту подання.

Про це комісія повідомила у фейсбуку.

Що передувало

20 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос під час відбору та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.

Проєкт закону також передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Перезавантаження Бюро економічної безпеки — одна з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.