Конкурс на посаду голови Бюро економічної безпеки: комісія визначила переможця

Комісія обрала переможця на посаду голови Бюро економічної безпеки — ним став детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Цивінський. Саме його кандидатуру запропонують премʼєр-міністру, в уряду є 10 днів на призначення.

Про це стало відомо з відеотрансляції голосування.

Ніхто з претендентів не набрав необхідні 4 голоси членів комісії. Тому за законом обрали кандидата, який набрав 3 голоси від міжнародних членів комісії. Троє українських представників комісії не поділяють цей вибір.

Представники українського уряду голосували за детектива НАБУ Михайла Буртового та Олега Борисенка.

Цивінський — чинний детектив НАБУ. Він керівник 3-го підрозділу детективів 2-го Головного підрозділу НАБУ. Брав участь в операції «Чисте місто» з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції в Київській міській раді, де фігурував Денис Комарницький.