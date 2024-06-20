Парламент ухвалив законопроєкт про перезавантаження БЕБ. Чому це важливо

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Його підтримали 239 депутатів.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників, а також встановлює, що визначальний голос при відборі та переатестації співробітників матимуть міжнародні партнери.

Нова і фінальна версію документа, за словами Железняка, зараз відповідає вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості.

Проєкт закону також передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Переатестацію співробітників має проводити комісія, яка складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести — від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро— від партнерів.

Водночас законопроєкт визначає незалежність директора БЕБ на рівні Національного антикорупційного бюро, Спеціальної антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, а також незалежність БЕБ як інституції.

Чому це важливо

Перезавантаження Бюро економічної безпеки стало однією з умов для України в програмі розширеного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ). До цієї реформи привʼязана і підтримка ЄС.

У меморандумі з Фондом йдеться про внесення змін у чинний закон, який регулює діяльність БЕБ. Ключова мета — розробити прозорі критерії відбору персоналу і керівництва бюро. Також у документі зазначено, що БЕБ має підпорядковуватися Мінфіну, а не напряму уряду, як зараз. Реформувати БЕБ, посилити його незалежність та ефективність просить група послів країн «Великої сімки». Ці реформи — у переліку пріоритетних на 2024 рік.