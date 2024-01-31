G7 назвала пріоритетні реформи України на 2024 рік

Група послів країн «Великої сімки» (G7) з підтримки України назвала пріоритетні реформи на 2024 рік. Вони, зокрема, стосуються боротьби з корупцією, системи правосуддя, децентралізації та просування демократії та верховенства права, реконструкції та відновлення України, а також євроінтеграції.

Країни «Великої сімки» підтримуватимуть Україну в захисті цивільних, притягненні винних до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, скоєні в Україні, в отриманні компенсації за війну, відновленні миру та територіальної цілісності, зокрема за допомогою Формули миру, реінтеграції деокупованих територій, захисті прав людини тощо.

Система правоохоронних органів

Реформи українських правоохоронних органів, які передбачає Комплексний стратегічний план реформи всього правоохоронного сектора (OAS) та міжнародні стандарти.

Продовження реформи Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань, Служби безпеки. Щодо останньої, то G7 заохочують Україну реструктуризувати СБУ до кінця воєнного стану: скоротити її мандат, обмежити правоохоронні повноваження, особливо в економічній сфері, посилити над нею парламентський і цивільний контроль за необхідності.

Реформування Бюро економічної безпеки України (БЕБ) для посилення його незалежності та операційної ефективності, проводити відкритий і конкурентний відбір нового керівництва та запровадити обовʼязкову переатестацію персоналу.

Сприяння надійному обміну інформацією між Державною прикордонною службою України та прикордонними службами, модернізування звітності про інциденти та транспортні потоки (людей і вантажів), удосконалення процесів інформування про корупцію.

Ефективне врядування та інституції

Країни «Великої сімки» підтримають продовження децентралізації, реформу держуправління, розробку вдосконаленого виборчого кодексу, а також вдосконалення законодавства щодо парламентських правил і процедур та фінансування політичних партій.

Також G7 заохочують реформи, які зменшать надмірний економічний вплив на політику олігархів, зокрема завдяки посиленню антимонопольного законодавства та демонополізації. Ідеться також про належне функціонування Антимонопольного комітету України (АМКУ).

G7 підтримуватиме розвиток громадянського суспільства, зміцнення свободи та незалежності плюралістичних медіа.

До того ж члени «Великої сімки» сприятимуть ухваленню законів, які б визначали вимоги до інформації про реставраційні проєкти, щоб зменшити корупцію в цій сфері.

Реформи енергетичного сектора

Посли G7 наголошують на реформуванні енергетичного сектора, зокрема за правилами ЄС, на реформах, які підтримають внесок України у глобальну боротьбу зі зміною клімату, розвиток чистої енергетики, нових енергетичних секторів, таких як (зелені) низьковуглецеві водневі технології та відновлювані джерела енергії.

Також країни «Великої сімки» допоможуть Україні розвивати та експлуатувати модернізовану енергетичну систему разом із удосконаленням операційної та нормативно-правової бази, щоб вона відповідала вимогам ЄС.