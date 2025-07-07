Уряд не погодив Цивінського на посаду директора БЕБ — просить комісію повторно подати кандидатури

Кабмін попросив конкурсну комісію повторно подати кандидатів на посаду голови Бюро економічної безпеки.

Про це повідомила пресслужба уряду.

Там зазначили, що рішення ухвалили після того, як вивчили додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.

В уряді додали, що це рішення відповідає положенням закону «Про Бюро економічної безпеки» та «забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ».