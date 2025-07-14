Комісія з добору директора БЕБ не переглядатиме кандидатуру переможця конкурсу

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки не буде переглядати своє рішення щодо кандидатури на посаду.

Про це члени комісії заявили під час засідання 14 липня.

«Завдання комісії виконано, рішення, яке ухвалила комісія, все ще є дійсним. Ми не маємо повноважень ухвалювати якісь інші рішення. Я думаю, що ми не можемо повертатись на якісь інші етапи конкурсу чи пропонувати нового кандидата. Я пропоную повернути цей пакет документів, щоб вони прийняли рішення відповідно до законів, якими потрібно керуватись у процесі такого рішення», — сказав Донатас Маласкевічюс.

Він також додав, що в листі від СБУ щодо кандидатури переможця конкурсу Олександра Цивінського не було жодної нової інформації: «По суті вся інформація у листі СБУ була розглянута комісією під час прийняття рішення».

«На мою думку, комісія виконала своє завдання: ми завершили роботу, ми вжили всіх заходів, які вимагаються законом, ми затвердили порядок проведення конкурсу, ми оголосили про проведення конкурсу, ми зібрали документи, допустили кандидатів, які відповідали критеріям, ми провели різні тестування та практичні завдання», — заявила голова комісії Лаура Стефан.

Вона оголосила, що документи, які комісії надіслав уряд з проханням подати нові кандидатури, комісія поверне сьогодні Кабміну без ухвалення нових рішень.