Зеленський ввів нові санкції проти енергетичних структур РФ. Під обмеженнями — дочки «Газпромнафти» і «Росатом»

Президент Володимир Зеленський підписав два укази про введення санкцій проти 46 фізичних і 305 юридичних осіб. Вони повʼязані з російськими держкорпораціями «Росатом» і «Газпромнафта», працюють на російський військово-промисловий комплекс і допомагають РФ обходити санкції.

Відповідні укази № 594/2025 і № 595/2025 опубліковані на сайті Офісу президента.

Подробиці санкційних пакетів у заяві журналістам розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Синхронізація санкцій

Санкції, введені указом № 594/2025, спрямовані на синхронізацію обмежень із західними партнерами. Під обмеження потрапили 28 людей і 288 юридичних осіб.

Ці санкції охоплюють два головних сектори — енергетику і військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

«Ми вважаємо, що синхронізація санкцій між Україною та ключовими партнерами є критичною для збереження їхньої ефективності. Україна вже повністю — на 100% — синхронізувала санкції США, запроваджені у 2025 році, зокрема ті, що були ухвалені 10 та 15 січня», — наголосив Власюк.

Серед ключових цілей:

дочірні компанії «Газпромнафти» в Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС (Люксембург);

компанії, що обслуговують тіньовий флот РФ, а також трейдери, які беруть участь в експорті російської нафти в обхід цінової стелі;

виробники обладнання і комплектуючих для ВПК РФ у Росії, Китаї, Туреччині, ОАЕ, Малайзії;

фінансові та логістичні посередники, що допомагають обходити санкції та проводити транскордонні платежі.

Серед конкретних компаній під обмеження потрапили:

NIS AD Novi Sad (Сербія) — дочірня компанія «Газпромнафти», що контролює видобуток, переробку і продаж нафтопродуктів на Балканах;

AVISION SHIPPING (Індія) — оператор СПГ-танкера NEW ENERGY, який транспортував продукцію з проєкту ARCTIC LNG 2;

Farton Mitex SDN BHD (Малайзія) — експортер підшипників подвійного призначення до РФ на понад $11 млн протягом 2023–2024 років;

PROFFPCB FZCO (ОАЕ) — постачальник багатошарових друкованих плат російським оборонним підприємствам;

ТОВ «Керуюча компанія «Евокорп» (РФ) — один з ключових російських трастів, який адмініструє активи санкційних осіб через складні фондові структури.

«Росатом»

Указ № 595/2025 передбачає введення санкцій проти 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до:

спроб інтеграції Запорізької АЕС до енергосистеми РФ;

участі в захопленні Чорнобильської АЕС;

виробництва й обслуговування ядерного обладнання подвійного призначення;

експорту збагаченого урану через дочірні компанії у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.

Обмеження ввели, зокрема, проти Микити Константінова — заступника гендиректора й директора з бізнес-розвитку АТ «Концерн «Росенергоатом», який належить «Росатому».

Також під санкціями:

Uranium One Holding N.V. (Нідерланди) — частина глобального уранового портфеля «Росатому»;

Rosatom Finance Ltd (Кіпр) — фінансова структура для залучення та обслуговування іноземних інвестицій;

АТ «Кіров-Енергомаш» (РФ) — виробник обладнання, що використовується як у ВПК, так і в ядерних програмах РФ.

«Ми вважаємо, що розширення санкцій проти «Росатому» і пов’язаних із ним структур, зокрема в європейських юрисдикціях, є нагальним завданням і має бути предметом координації з партнерами. Україна готова до повної синхронізації таких рішень і то подальшого санкційного тиску на російську енергію», — зазначив Власюк.