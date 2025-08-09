WSJ: Путін представив адміністрації Трампа свій план щодо припинення вогню. Що він передбачає

Лідер Росії Володимир Путін цього тижня представив адміністрації президента США Дональда Трампа масштабну пропозицію про припинення вогню в Україні в обмін на значні територіальні поступки.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
Свої вимоги Путін представив під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом 6 серпня.
У розмові з європейцями Віткофф розповів, що російська пропозиція передбачає два етапи. На першому етапі Україна мала б вивести війська з Донецької області, а лінію фронту мають заморозити. На другому — Путін і Трамп домовляються про остаточний мирний план, який згодом обговорять із президентом України Володимиром Зеленським.
Європейські посадовці намагались зʼясувати, що пропозиція Путіна передбачає щодо окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Однозначної відповіді вони не отримали, однак співрозмовник WSJ каже, що Путін закликав призупинити війну на поточних лініях в обох регіонах.
Неназваний український чиновник, який брав участь у телефонній розмові з Трампом у середу, сказав, що Київ не проти жодних пропозицій, однак зауважив, що перемирʼя буде необхідною умовою для будь-яких подальших кроків.
Водночас пропозиція безпосередньо не стосувалася прагнення України отримати гарантії безпеки, зокрема найближчим часом приєднатися до НАТО. У межах цієї пропозиції Путін заявив, що його уряд ухвалить законодавство, яким зобов’яжеться не нападати на Україну чи Європу, — європейські посадовці це твердження сприйняли з глибоким скепсисом, зазначає WSJ.
- Наступного тижня, 15 серпня, Путін і Трамп зустрінуться на Алясці. Основна тема зустрічі — війна в Україні.
- Трамп раніше стверджував, що «є хороші шанси» на зустріч із Путіним і Зеленським. Однак сам Путін, коментуючи можливість зустрітися із Зеленським, заявив, що наразі для цього нема відповідних умов.