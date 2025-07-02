В Україні заблокували ютуб-канали екснардепа Мосійчука й нардепа-утікача Дмитрука

На території України YouTube заблокував ще два канали підсанкційних колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука й народного депутата-утікача Артема Дмитрука.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Там зазначають, що ютуб-канали Ігоря Мосійчука й Артема Дмитрука поширювали співзвучну російській пропаганді інформацію. Проти обох діють санкції Ради національної безпеки і оборони України, які ввели у дію укази президента від 25 травня та 22 червня 2025 року.

«Бабель» розповідав, як Мосійчук звинувачував у вторгненні РФ українську владу, казав, що уряд нібито «наживається» на війні, а Володимир Зеленський — нелегітимний президент. Повний розбір можна прочитати тут.

У серпні 2024 року Дмитрука оголосили в міжнародний розшук, а суд заочно обрав нардепу запобіжний захід. Сам Дмитрук 24 вересня заявив, що його затримали у Великій Британії та що в рамках його справи вже пройшло судове засідання. 26 вересня у прокуратурі повідомили, що встановили місцеперебування нардепа Дмитрука і готують документи для його екстрадиції. Згодом його виключили з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.