YouTube заблокував в Україні канали екснардепа Мосійчука і блогера Шапошнікова

Відеохостинг YouTube заблокував на території України ще чотири канали. Вони були повʼязані з підсанкційними особами, а також через них поширювали інформацію, співзвучну пропаганді РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, заблокували канал «Ігор Мосійчук». Він належав колишньому народному депутату України — його контент транслював меседжі, співзвучні з російською пропагандою, пише ЦПД. «Бабель» писав, що Мосійчук звинувачував у вторгненні РФ українську владу, розповідав, що уряд нібито «наживається» на війні, а Володимир Зеленський — нелегітимний президент. Повний розбір можна прочитати тут.

Також заблоковані канали Shaposhnikov UA, shaposhnikov news і «Ростислав Шапошніков», пов’язані з однойменним блогером. Він поширював фейки, вигідні росіянам, зазначили в організації. Відомо, що з 2015 року Шапошніков живе у США, активно критикує Зеленського та голову Офісу президента Андрія Єрмака.