Зеленський ввів санкції проти власника Pin-Up, сина Богуслаєва та екснардепа Мосійчука

Президент Володимир Зеленський 25 травня ввів у дію два рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій.
Відповідні укази № 344/2025 і № 345/2025 опублікуванні на сайті президента.
Зокрема, під обмеження потрапив власник російського онлайн-казино Pin-Up Дмитро Пунін, а також повʼязані з ним росіяни Іван Банніков та Олександр Матяшов — вони є кінцевими бенефіціарами його кіпрської компанії Guruflow Team Ltd, на яку зареєстрований Pin-Up.
Санкції ввели й проти низки організацій, повʼязаних з Pin-Up: ТОВ «Укр Гейм Технолоджі», ТОВ «Транітадевелопмент», ТОВ «Турбо.юа», ТОВ «Вікторія-Софт» тощо.
Під обмеження, зокрема, потрапили:
- Олександр Богуслаєв, син колишнього президента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва;
- Ахмед Дудаєв, міністр з нацполітики, зовнішніх звʼязків, друку та інформації Чечні;
- Сергій Лалакін, член наглядової ради Спілки десантників Росії;
- Ігор Мосійчук, екснардеп України;
- Ростислав Шапошніков, блогер.
Що передувало
5 грудня 2024 року стало відомо, що Державне бюро розслідувань підозрює бенефіціарних власників і топменеджерів онлайн-казино Pin-Up в пособництві Росії.
18 грудня в Україні затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино Pin-Up.
У січні 2025 року правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні грошей РФ.