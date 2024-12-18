Джерела «Бабеля»: Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого

Українські правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах.
За даними джерел, Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино.
Ідеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топменеджерам.
Слідство встановило, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.
До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
- 4 грудня Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9256-д, який передбачає ліквідацію КРАІЛ. До 1 квітня 2025 року замість нього мають утворити новий уповноважений орган і визначити міністерство, яке формуватиме політику у сфері грального бізнесу і лотерей.