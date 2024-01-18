За Bihus.Іnfo таємно стежили, а в квартиру до журналіста Юрія Ніколова ломились невідомі. «Бабель» розповідає, як медійні помийки й анонімні Telegram-канали атакують журналістів

Атака на NGL.Media

Пʼятого вересня 2023 року видання NGL.Media опублікувало розслідування про справжніх власників найбільшого українського Telegram-холдингу «Труха». Основний канал холдингу має понад 2,6 мільйона підписників, а загалом у мережу входить понад 60 каналів. Журналісти NGL.Media встановили, що мережа повʼязана з харківським бізнесменом Володимиром Литвином, який відомий за справою «рюкзаків Авакова». Того ж дня анонімний Telegram-канал «Джокер» написав, що за цей текст видання отримало $35 тисяч від мера Львова Андрія Садового, який невдоволений тим, що «Труха» його критикує. Пост «Джокера» поширила низка каналів «Трухи» та анонімний канал-мільйонник «Всевидящее око».

За три дні велика стаття на цю ж тему зʼявилась на ресурсі «Народна правда». Там журналістів NGL звинуватили у системній роботі на Садового і публікації даних про таємні військові обʼєкти. Копію цієї статті 12 вересня опублікувала «Труха» й також звинуватила NGL.Media в роботі на Садового.

Шістнадцятого жовтня представників каналу «Труха» разом з деякими українськими журналістами запросили на закриту зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Першим про це написав «Бабель», а головна редакторка Катерина Коберник розкритикувала це рішення ОП у Facebook. Згодом до критики долучився сайт «Детектор медіа», журналіст Liga.net Юрій Смірнов та інші. У відповідь «Труха», «Джокер» та «Вертикаль» почали атакувати журналістів і випустили цілу низку принизливих і неправдивих постів.

Атака на голову правління DEJURE Михайла Жернакова

Фундація Dejure займається тим, що аналізує репутацію суддів та перезапуск Вищої ради правосуддя, а також пише про суддівську корупцію. Четвертого грудня 2023 року на сайті «Закон і Бізнес» опублікували матеріал про голову фундації Михайла Жернакова. Видання стверджувало, що «борець з корупцією та ухилянтами» Жернаков не служив у армії через обмежену придатність, зокрема — плоскостопість. Згодом «Закон і Бізнес» із посиланням на «джерела у ТЦК» написав, що Жернаков ховається від ТЦК, отримав за це штраф і його примусово повезли проходили військово-лікарську комісію. Ці статті поширили проросійське та підсанкційне видання «Страна», блогер Ростислав Шапошніков, «Антикор», «Українські новини», «Адвокат Post» та Telegram-канал «Под Мантией». Вони підкреслено називали антикорупціонера ухилянтом.

«Закон і Бізнес» повʼязували з Андрієм Портновим, ексзаступником глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича. Видання активно висвітлювало роботу Портнова, бере у нього інтервʼю та коментарі. Офіційно «Закон і Бізнес» належить бізнесмену Юрію Петренку. Людина з такими ініціалами була помічником народного депутата і соратника Портнова Валерія Писаренка.

Жернаков розповів «Бабелю», що працівники ТЦК дійсно кілька разів приходили до нього, коли його не було вдома — про це він дізнався від консьєржа. Згодом Жернакова біля будинку зустріли поліцейські в цивільному й сказали, що його розшукують і він має уточнити деякі дані в ТЦК. Він також отримав від поліції штраф — 5 300 грн за неявку в ТЦК. При цьому Жернаков наголошує: ані повісток, ані повідомлень про потребу зʼявитися в ТЦК не отримував, тому підстав для штрафу не було.

Жернаков додає: тільки-но в реєстрах зʼявлялися дані про штраф чи придатність до служби, про це одразу писали сумнівні медіа. Він вважає, що так на нього хотіли вплинути противники судової реформи та російські агенти.

Хвиля статей про засновника StateWatch Олександра Лємєнова

Двадцять восьмого грудня 2023 року «Закон і Бізнес» із посиланням на «джерела» написав: антикорупціонера Лємєнова оголосили у розшук, а сам він — «забарикадувався вдома, отримавши повістку». Загалом видання написало пʼять матеріалів про те, як Лємєнов буцімто уникав служби в армії. Як і у випадку з Жернаковим, ці дописи поширювали «Українські новини» та Telegram-канал «Под мантией».

Лємєнов у відповідь написав на своїй сторінці в Facebook, що всі ці публікації — нісенітниця. За його словами, правоохоронці та ТЦК неодноразово шукали його за місцем проживання, але повістку не вручили. Як йому розповіли сусіди, в одному з випадків біля будинку Лємєнова були не тільки працівник ТЦК і поліцейський, але й невідомий з камерою. Також правоохоронці приходили до квартири в Білій Церкві, де колись жив Лємєнов. За його словами, вони погрожували забрати її нинішнього мешканця до ТЦК, якщо той не розкаже, де живе антикорупціонер.

Лємєнов вважає, що мета цих дій — «медійно знищувати відомих представників громадського сектора, особливо тих, хто займається антикорупцією, реформами кримінальної юстиції та судів». StateWatch моніторить бюджетні витрати і лобіює реформи в правоохоронній системі. Експерти організації брали участь у запуску НАЗК та НАБУ. Їхній останній матеріал вийшов 15 січня 2024 року — в ньому автори описали схему розкрадання майже мільярда гривень в Міноборони та надали НАЗК рекомендації щодо антикорупційної програми НАТО Building Integrity.

Атака Telegram-каналів на розслідувача Юрія Ніколова та візит невідомих до його квартири

Пʼятнадцятого січня 2024 року журналіст-розслідувач видання «Наші гроші» Юрій Ніколов розповів, що напередодні невідомі намагалися проникнути до нього у квартиру, кричали, щоб він ішов служити, та називали ухилянтом. Написи з образами Ніколова вони залишили на вхідних дверях. Журналіста в цей момент не було вдома. А вже за 15 хвилин після цього, каже Ніколов, відеозапис цих подій зʼявився в анонімному Telegram-каналі «Карточный офис». Усього за цей час на каналі вийшло десять публікацій з образами в бік Ніколова.

Народна депутатка від «Слуги народу» Марʼяна Безугла стверджує, що «Карточный офис» ведуть політтехнолог Володимир Петров та блогер Сергій Іванов, які разом заснували канал «Ісландія».

«Намагаються провокувати та тиснути на журналістів, а також створювати ілюзію причетності до владної команди», — написала депутатка. Підтверджень Безугла не надала, але «Карточный офис» дійсно у своїх постах показує свою прихильність до Володимира Зеленського і жорстко висловлюється проти опонентів президента. Зокрема, канал постійно негативно пише про Віталія Кличка, з яким в Офісу президента конфлікт, а з січня 2024 року — і про головну редакторку «Української правди» Севгіль Мусаєву.

Публікації «Карточного офиса» про Юрія Ніколова підхопив анонімний Telegram-канал «Джокер». У своїх постах автор каналу прямо писав, що буде «медійно поливати кожного, хто ллє бруд на Президента». «Джокер» також запостив уривок відео з ефіру «Української правди» за 28 грудня 2023 року, де Ніколов називає Зеленського «ухилянтом». А «Карточный офис» у той же день написав пост про Ніколова, де назвав його «бухилянтом».

«У мене немає жодних обʼєктивних даних про причини нападу. Про можливе підґрунтя щодо критики Зеленського повідомив один з лояльних до Офісу президента Telegram-каналів «Джокер». Саме він оприлюднив відео з цими словами і написав, що це мені і була відповідь», — каже Юрій Ніколов. Він також додає, що після інциденту з квартирою жодних нових атак не було.

Джерела «Бабеля» в Офісі президента стверджують, що «Джокер» не має стосунку до ОП — канал належав і належить Геннадію Корбану, у якого в 2022 році влада вилучила паспорт і заборонила вʼїзд в Україну. Однак «Джокер», як і Петров, активно створює видимість, що повʼязаний і працює з владою. Так, за словами джерел, вони підвищують свою значимість і набивають ціну для потенційних клієнтів: «Адмін «Джокера», наприклад, каже, що якщо хочете, щоб інформацію побачив «перший», то є два варіанти — «Джокер» і УП».

На запитання «Бабеля», коли Петров та Іванов, які працювали на каналі «Рада», припинили співпрацю з ОП, джерело в Офісі повідомило, що їх обох привів колишній заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Разом з ним вони й пішли.

Розгін відео з корпоративу Bihus.Іnfo

Шістнадцятого січня 2024 року на YouTube, Facebook та сайті видання «Народна правда» вийшло відео з заголовком «Зворотня сторона «Bihus.Info»: нюхнули «фєну», закинулись MDMА, курнули трави і погнали робити розслідування». На відео працівники команди домовляються вживати наркотики, а потім вживають їх під час новорічного корпоративу. Денис Бігус заявив, що журналістів, які, власне, і роблять розслідування, на відео немає, а операторів, які там є, ймовірно, звільнять. Також команда Bihus.Info зробить тести на наркотики. А заступник головного редактора Bihus.Info Максим Опанасенко сказав, що редакцію, схоже, незаконно прослуховували досить довго, бо на відео — компіляція різних розмов співробітників. Деяким розмовам кілька місяців, а деяким майже рік.

Деніс Бігус розповідає у відео, що за редакцією стежили близько року.

На YouTube-каналі «Народної правди» більшість відео вийшла до 2018 року. За 2023—2024 роки їх усього чотири. У серпні 2023-го видання опублікувало відео із назвою «Тищенко разом з правоохоронцями виявили російські колл-центри в Україні депутата Семінського». Інші два відео — анонімні розслідування про постачання продуктів у ЗСУ, побудовані на інформації з сюжетів Bihus.Info.

Усі ці відео набрали до двох тисяч переглядів, а нове відео про команду Дениса Бігуса — 96 тисяч. Так само пост про Bihus.Info у Facebook набрав майже тисячу лайків, хоча інші — переважно від нуля до трьох. Коментарі до відео та посту закриті. Більшість користувачів, які поставили лайки, — люди з порожніми профілями. Репости цього тексту в Facebook також робили пусті акаунти, які до того розганяли по соцмережі, наприклад, меми, в яких негативно зображено головкома ЗСУ Валерія Залужного.

«Народна правда» існує з 2017 року, її власник — Дмитро Бабінчук, який називає себе експертом зі стратегічних комунікацій та управління репутацією. Один з колишніх співробітників видання розказав «Бабелю», що початково гроші на це медіа давав український бізнесмен Микола Гута. Але чи фінансує він «Народну правду» зараз — невідомо.

Журналісти, які зараз нібито працюють в редакції «Народної правди», відверто фейкові — ми не змогли знайти жодної інформації про них, а в описах на сайті зазначені неіснуючі медіа, де вони працювали, та неіснуючі виші чи факультети, які вони нібито закінчили. Їхні фотографії, скоріше за все, згенеровані штучним інтелектом.

Telegram-канали, які брали участь в інформаційній атаці проти Ніколова, засудили незаконне стеження за командою Бігуса. «Джокер» перепостив повідомлення Служби безпеки України про те, що вона розслідує стеження за журналістами. «Карточный офис» написав компліментарний пост про Бігуса, так само зробила і «Труха». Однак відео запостили низка популярних анонімних Telegram-каналів — агрегаторів новин та близько ста російських Telegram-каналів.

Останнє на цей момент розслідування Bihus.Info вийшло 15 січня 2024 року і стосувалося Офісу президента, Кабінету міністрів та компанії «Медіатека» нардепа від фракції «Слуга народу» Олександра Маріковського. У ньому йшлося про медіазвіти з аналізом інформації про топчиновників у медіа, які готують для ОП та Кабміну за бюджетні гроші.

В атаці на журналістів багато хто звинувачує Офіс президента. Що там відповідають?

Володимир Зеленський згадав про атаки на журналістів у вечірньому відеозверненні 17 січня. «Окремо — щодо ситуації з нашими журналістами. Зокрема, з фактом стеження за журналістами. Служба безпеки України розпочала розслідування і зʼясує всі обставини — будь-який тиск на журналістів неприпустимий», — сказав він.

Неофіційно джерела «Бабеля» в ОП стверджують, що не мають жодного стосунку до цих кампаній, бо вони очевидно шкодять президенту і Україні загалом. Про російський слід поки ніхто не говорить.

В Офісі побоюються, що Петров і «Джокер» і далі будуть в очі хвалити владу, переконають усіх у своїй лояльності, а потім на чиєсь замовлення зроблять щось, що дискредитує президента. «Наприклад, Петров з Івановим воювали з Наталією Лігачовою. Навіщо це Офісу? Але всі говорять, що це ОП наступає на свободу слова», — каже людина в Офісі, дотична до інформаційної політики.

«Це буде мати катастрофічні наслідки, — каже інше джерело в ОП. — У нас є ідеї, хто за цим може стояти, але поки не можемо їх озвучувати. Дії ці [проти Bihus.Info] — абсолютно неправильні».

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