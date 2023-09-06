Telegram-холдинг «Труха» заробляє сотні тисяч доларів на рекламі й джинсі і повʼязаний з обвинуваченим у справі «рюкзаків Авакова» — переказ розслідування NGL.media і «Ґрунту»

«Труха Украина» — найбільший український Telegram-канал. До великого вторгнення він мав 190 тисяч підписників, зараз — 2,7 мільйона. Так швидко наростити аудиторію проєктові допоміг не якісний контент — «Труха» публікує те, що інші канали і ЗМІ воліють не брати: роботу ППО, місця «прильотів», незаблюрені фото вбитих людей. Також канал не раз публікував фейки й активно нагнітав паніку через потенційну ядерну загрозу. «Труха» — не просто окремий проєкт, це мережа з десятків Telegram-каналів, до якої входять «Труха Днепр», «Труха Харьков», «Труха Запорожье», «Труха Crypto» та інші. Єдиним власником «Трухи» вважається підприємець Максим Лавриненко. За його словами, щоб запустити проєкт, він залучив інвестиції і на старті платив підписникам за контент. NGL.media і «Ґрунт» зробили спільне розслідування і зʼясували, що насправді «Труха» повʼязана з другом сина Арсена Авакова підприємцем Володимиром Литвином і заробляє сотні тисяч доларів на джинсі й чорнусі. Короткий переказ.