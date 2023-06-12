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Офіс президента (знову) воює з Віталієм Кличком. Цього разу руками колишнього голови «Укрзалізниці», міністра Олександра Камишіна. Хіба це на часі? Ні, але факт

Автори:
Оксана Коваленко, Марія Жартовська
Редактор:
Катерина Коберник
Дата:
Офіс президента (знову) воює з Віталієм Кличком. Цього разу руками колишнього голови «Укрзалізниці», міністра Олександра Камишіна. Хіба це на часі? Ні, але факт

Мер Києва Віталій Кличко.

Getty Images / «Бабель»

Між Офісом президента (ОП) та мером Києва Віталієм Кличком черговий раунд протистояння — публічний і напружений. У ніч проти 1 червня росія завдала чергового ракетного удару по столиці. Загинули троє людей, серед них — одна дитина. Усі вони не змогли потрапити в укриття поліклініки в Деснянському районі — воно було замкнене. Того ж дня на трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що «реакція буде тверда», і додав «може бути нокаут». Цей натяк на Кличка, перефразовуючи самого мера, зрозуміли «только лишь все». Слідом за президентом звернення до мера записали голови районів Києва. Вони закликали Кличка відмовитися від однієї з посад — або мера, або голови Київської державної міської адміністрації (КМДА), які він поєднує. Кличко з відповідями не забарився. На час слідства він попросив ОП і уряд відсторонити від роботи голову Деснянського району Дмитра Ратнікова і заразом нагадав, що девʼять із десяти голів районів, які відповідають, зокрема, і за доступ в укриття, — представники президентської партії «Слуга народу». Наостанок мер заявив, що оцінити дії голів районів має СБУ, бо фактично вони намагаються зруйнувати систему управління містом і перекласти свою відповідальність на нього. Також Кличко нагадав, що в Києві є військова адміністрація на чолі з Сергієм Попком. Вона відповідає за безпеку містян у воєнний час і теж підпорядковується не меру, а президенту. Кореспондентки «Бабеля» Марія Жартовська і Оксана Коваленко на умовах анонімності поспілкувалися з трьома джерелами в близькому оточенні мера, отримали письмові коментарі заступника голови ОП Олексія Кулеби, розібрались, хто відповідає за укриття в столиці і як багато в цій історії політики. Якщо коротко — значно більше, ніж треба.

Конфлікт Кличка з Офісом президента, як боксерський поєдинок, що затягнувся, — з 2019 року всі зацікавлені бачили вже кілька раундів. У серпні 2021 року в КМДА і комунальних підприємствах щодня проходили обшуки. Кличко відкрито говорив, що ОП готує йому заміну, а Офіс — що Кличко поганий господарник і, можливо, корупціонер. ОП хотів розʼєднати посади мера Києва і голови КМДА, які обіймає Кличко, і в крісло останнього посадити свою людину.

Цей план провалився, і повноваження у мера влада вирішила забирати шматками. Двадцять четвертого січня 2022 року уряд забрав у голови КМДА право подавати президенту кандидатури голів райдержадміністрацій — тепер це робить премʼєр-міністр. Команду мера це обурило. «80—90% повноважень голів райдержадміністрацій — повноваження місцевого самоуправління, тому мер має впливати на такі призначення», — на умовах анонімності пояснює співрозмовник «Бабеля» в оточенні Кличка.

Щоб не розгубити владу над районами, соратники мера вирішили створити при КМДА департаменти районів. Київрада погодила це рішення на початку лютого 2022 року, а голова фракції «Слуга народу» в Київраді Андрій Вітренко оскаржив його в Окружному адміністративному суді Києва. Так Кличко і Офіс зустріли повномасштабне вторгнення росії.

Мер Києва Віталій Кличко разом із молодшим братом Володимиром на одному з блокпостів у березні 2022 року.

Мер Києва Віталій Кличко разом із молодшим братом Володимиром на одному з блокпостів у березні 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Двадцять четвертого лютого 2022 року в Україні почав діяти воєнний стан, в усіх областях замість цивільних державних адміністрацій запровадили військові. У столиці Київська міська військова адміністрація (КМВА) фактично замінила КМДА. Її головою 1 березня 2022 року Зеленський призначив генерал-майора Миколу Жирнова. Повноваження між ним і мером президент розділив умовно: Жирнов мав відповідати за оборону столиці і всі дотичні до цього питання, Кличку Зеленський пообіцяв «власну сферу відповідальності» і повернути всі повноваження назад після війни.

У складні для столиці перші місяці війни Жирнов і Кличко добре ладнали і публічно через повноваження не сперечались. «Я продовжую виконувати свої функції як голова КМДА і як мер. Я обраний киянами і відповідаю за місто. Цих повноважень з мене не знімали», — в серпні 2022-го розповідав Кличко в інтервʼю «Бабелю».

У команді Кличка говорять: саме через гарні стосунки між мером і начальником КМВА останнього звільнили. На його місце 24 жовтня президент призначив колишнього командувача Сухопутних військ Сергія Попка. Соратники мера кажуть, що Попко отримав чіткі вказівки від ОП — ставати публічним і більше розповідати про свою роботу в КМВА. Через це невдовзі після його призначення комунікаційники Попка звернулися до команди Кличка з пропозицією перейменувати офіційний Telegram-канал КМДА в КМВА, ті відмовились. Зараз у КМДА майже 500 тисяч підписників, у КМВА — 52 тисячі і 218 тисяч у самого Кличка.

Після призначення Попка протистояння ОП з мером загострилось. У листопаді 2022 року президент заявив, що київська влада не справляється з облаштуванням «Пунктів незламності». Наступного дня депутати від фракції «Слуга народу» перевірили їхню роботу, а голова парламентської фракції СН Давид Арахамія заявив, що 20% таких пунктів виявилися зачиненими. Кличко назвав такі закиди «слуг» дивними.

Ще один медійний конфлікт стався нещодавно — під час обстрілу 29 травня 2023 року. Уламок ракети впав у Оболонському районі Києва. У Telegram Кличка фото уламка зʼявилось об 11:40. Усе, окрім самого уламка, адміністратор каналу заблюрив. Через 11 хвилин незаблюрене фото опублікували в Telegram КМВА. Цей пост голова ОП Андрій Єрмак проігнорував, а публікацію Кличка розкритикував, мовляв, мер не повинен був публікувати фото збитої ракети.

У трагедії в ніч проти 1 червня в Деснянському районі влада теж звинувачує мера. Того ж дня президент сказав, що забезпечити людей укриттям мала місцева влада. Якщо вона не впоралась, то цим питанням займуться правоохоронці. Критичні пости в бік Кличка зʼявилися і в анонімному Telegram-каналі «Тайны депутата». Він регулярно розповсюджує наративи, вигідні Офісу президента. Про відповідальність Кличка говорить і заступник голови ОП Олексій Кулеба. «Організувати безпечні укриття, з повноцінним доступом, нормальними умовами — це все відповідальність органів місцевого самоврядування. А в місті Київ є єдиний орган місцевого самоврядування — Київська міська рада на чолі з Київським міським головою», — сказав Кулеба в коментарі «Бабелю».

Кличко заперечує — за укриття відповідають глави районів, яких призначає не він, а президент. Крім того, частину повноважень у нього забрала КМВА. «Тобто ситуація така, що повноваження в одних, а відповідальність — тільки на мері міста», — заявив він 8 червня.

Кличко має рацію, згідно з профільним законом, захист цивільного населення і контроль укриттів належать до компетенції КМВА. Крім того, у неї в руках практично вся виконавча влада в місті — всі департаменти КМДА. Заступники її очільника Кличка тепер теж підпорядковуються Попку, в тому числі голова департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук. Власне, і сам Попко ще до трагедії 1 червня визнавав, що займається укриттями, анонсував їх перевірку і обіцяв, що люди зможуть потрапити в них без перешкод.

Однак 1 червня Попко заявив, що відповідальність за загибель людей треба розділити: «Це відповідальність влади на усіх рівнях — від керівника міста до голів району. Тому ніхто — ні я, ні жоден інший керівник найвищої чи найнижчої ланки в цьому місті не мають права знімати з себе відповідальність до завершення слідчих дій».

Поки Кличко і Офіс публічно зʼясовують стосунки, в історії з укриттями зʼявився ще один відомий чиновник — колишній голова «Укрзалізниці», а тепер міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. Другого червня він повідомив, що під час засідання Ставки отримав від президента завдання за 10 днів оцінити стан укриттів у Києві. Наступного дня, 3 червня, Камишін разом із Кличком, Попком, Національною поліцією, ДСНС і РНБО домовились створити окрему профільну комісію. Її очолив перший заступник голови КМВА Володимир Кидонь.

На ревізії Камишін ходив разом із Кличком. Одинадцятого червня міністр і КМДА відзвітували, що перевірили всі укриття столиці. Результати кожен трактував по-своєму. Камишін озвучив песимістичну версію — лише 15% укриттів виявились придатними без суттєвих зауважень. У КМДА говорять, що насправді 15% укриттів в ідеальному стані, а 65% (це 3 041 укриття) кияни цілком можуть використовувати. Дванадцятого червня Камишін має подати президенту остаточний звіт.

Кілька співрозмовників в оточенні Кличка говорять, що міністр подає інформацію в такому ключі, щоб зменшити рейтинг мера і збільшити свій. «Камишін під час цих перевірок влаштовував «95 квартал». В одному з укриттів побачив піаніно, запропонував меру зіграти, той відповів, що не буде робити концерти», — каже соратник Кличка і додає, що ніякого прямого діалогу у мера з президентом, Андрієм Єрмаком або Олексієм Кулебою зараз немає.

Близький до Кличка співрозмовник «Бабеля» вважає, що кінцева мета Офісу незмінна — поставити свою людину на місце Кличка в КМДА. Зараз найбільш імовірний кандидат — Камишін, саме тому ОП активно інтегрує його в життя столиці. Якщо рейтинг Кличка впаде, це вдарить і по популярності його партії УДАР, яка на майбутніх парламентських виборах може стати конкурентом «слуг». Хоча коли саме влада зможе провести вибори — поки питання.

Усі звинувачення в упередженості стосовно Кличка в ОП заперечують. «Не треба спрощувати ситуацію до конфлікту когось із кимось. Сталася трагедія. Загинуло три людини. Ця трагедія — результат системних проблем в управлінні містом», — запевняє «Бабель» заступник голови ОП Кулеба. І додає, що за недбалість посадових осіб не повинен відповідати простий охоронець.

За тим, як Офіс президента воює з Кличком за КМДА, можна спостерігати вічно. Якщо ще не стомились, підтримайте «Бабель» і чекайте на нові серії: 🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: [email protected]