У Києві перевірили усі укриття — лише 15% придатні без суттєвих зауважень

У Києві перевірили усі 4 655 укриттів — «результати невтішні». Про це 10 червня повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Вільно доступними виявились менше ніж половина укриттів — лише 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хвилин — зазвичай там є чергові, які відчиняють укриття за тривогою.

Також тільки 15% придатні без суттєвих зауважень, ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити до ладу.

9 червня Київська міська державна адміністрація повідомила, що планує оснастити близько трьох тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відчинення, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантований.