Росія знову атакувала Київ. Загинули троє людей, з них одна дитина

Росія уночі 1 червня знову атакувала Київ. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Для атаки росія застосувала оперативно-тактичні ракетні комплекси наземного базування, тому ракети на Київ полетіли не з літаків. Попередньо, це були крилаті ракети та балістичного типу (остаточно кількість та тип зброї визначать Повітряні сили).

Усі ракети ППО збила, однак від падіння уламків є загиблі та руйнування. Так, у Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще до 10 отримали поранення. Серед загиблих — одна дитина.

У Дніпровському районі уламками пошкоджено житловий будинок, загорілись машини та є потерпілі.