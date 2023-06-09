У Києві перевірили 91% укриттів. Їх вилучатимуть з оренди, якщо туди не буде доступу

У Києві перевірили 91% укриттів та сховищ — це 4,2 тисячі із 4,6 тисячі наявних. Із них третина виявилися непридатними, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Використовувати можна майже 2,9 тисячі укриттів. Іще 736 – можуть бути укриттями, якщо там навести лад, 578 — не відповідають нормативним вимогам.
За словами заступника голови КМДА, у 14% укриттів перебувати неможливо і небезпечно.
«Ми знаємо, які є підвали в місті Києві. Іноді стеля занизька, іноді там проходять магістральні трубопроводи опалення, гарячого водопостачання, де під високим тиском вода. Відповідно, це створює небезпеку і унеможливлює використання таких приміщень для укриття», — сказав Пантелеєв.
Київська міська рада 9 червня вирішила вилучати укриття, що перебувають у приватній власності, якщо люди не зможуть туди потрапити. Це зроблять протягом доби, якщо в укриття не буде доступу.
Також Київрада направила звернення до Кабміну щодо встановлення кримінальної відповідальності за недопуск людей до укриттів для власників, користувачів та балансоутримувачів усіх форм власності.
Крім того, у Києві планують оснастити близько трьох тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відчинення, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантований.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- В Україні та столиці після цього за дорученням президента почали перевіряти укриття. Станом на 9 червня в Києві перевірили 91% від загального фонду укриттів: з вільним доступом залишається менше за половину укриттів, у належному стані ще менше.
- 2 червня прокуратура почала розслідувати розкрадання бюджетних 1,2 мільярда гривень, які виділили на ремонт укриттів у столиці.