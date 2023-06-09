У Києві планують облаштувати укриття автоматизованою системою відчинення

У Києві планують оснастити близько 3 тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відчинення, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантований.
Про це Київська міська державна адміністрація повідомила 9 червня.
«Такі кодові системи вже розпочали тестувати в Дарницькому районі. І далі запровадимо їх в усьому місті. Такою системою на сьогодні можливо оснастити близько 3 тисяч укриттів і сховищ», — розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
Також міська влада планує придбати та встановити як додаткові близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання. 8 червня депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- В Україні та столиці після цього за дорученням президента почали перевіряти укриття. Станом на 9 червня в Києві перевірили 91% від загального фонду укриттів: з вільним доступом залишається менше за половину укриттів, у належному стані ще менше.
- 2 червня прокуратура почала розслідувати розкрадання бюджетних 1,2 мільярда гривень, які виділили на ремонт укриттів у столиці.