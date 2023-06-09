У Києві планують облаштувати укриття автоматизованою системою відчинення

У Києві планують оснастити близько 3 тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відчинення, щоб доступ до укриттів під час повітряної тривоги був гарантований.

Про це Київська міська державна адміністрація повідомила 9 червня.

«Такі кодові системи вже розпочали тестувати в Дарницькому районі. І далі запровадимо їх в усьому місті. Такою системою на сьогодні можливо оснастити близько 3 тисяч укриттів і сховищ», — розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Також міська влада планує придбати та встановити як додаткові близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання. 8 червня депутати на сесії ухвалили рішення про те, що на ремонт та облаштування укриттів цього року додатково спрямують 750 млн грн.