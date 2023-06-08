Київська міська рада виділила ще 750 мільйонів гривень на ремонт укриттів

Київська міська рада спрямує 500 мільйонів гривень до київських районних державних адміністрацій, які виконуватимуть ремонти укриттів.
Про це пише пресслужба Київміськради.
Районним державним адміністраціям гроші виділять так:
- Голосіївській РДА — 42,9 млн грн;
- Дарницькій РДА — 58,9 млн грн;
- Деснянській РДА — 61,8 млн грн;
- Дніпровській РДА — 60,4 млн грн;
- Оболонській РДА — 53,6 млн грн;
- Печерській РДА — 28,2 млн грн;
- Подільській РДА — 35,7 млн грн;
- Святошинській РДА — 57,7 млн грн;
- Соломʼянській РДА — 65,5 млн грн;
- Шевченківській РДА — 35,6 млн грн.
Ще 200 мільйонів гривень виділили на капітальні ремонти укриттів у закладах охорони здоровʼя Києва. І 50 мільйонів підуть на капремонти та обслуговування підвальних приміщень житлових будинків, які слугують укриттям.
- Київська міська прокуратура і поліція розслідують факти розкрадання бюджетних коштів, які виділили на ремонт укриттів у столиці. Ідеться про 1,2 мільярда гривень, виділених з міського бюджету у 2022—2023 роках.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- В Україні та столиці після цього за дорученням президента почали перевіряти укриття. 4 червня були оголошені результати за перший день по Києву — перевірили 1 078 обʼєктів, половина з них непридатні або зачинені.
- Також через трагедію в КМДА проводять обшуки, а КМВА, яка назвала відповідальними за трагедію мера та голів районів, збирає Раду оборони міста.
- У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко ініціює засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також проведення позачергового засідання Київради. Кличко також запропонував на час розслідування усунути з посади голову Десянської РДА Дмитра Ратнікова. Пізніше Ратніков опублікував заяву у відповідь, в якій закликав Кличка звільнитися разом зі своїх посад. У своєму зверненні Ратніков обурився, що всі обовʼязки щодо управління містом покладаються на голів районних адміністрацій. Також він дорікнув Кличку за регулярні закордонні поїздки.