Міністр стратегічної промисловості: Половина укриттів Києва непридатна або зачинена. Це результати першого дня перевірок

За перший день роботи комісія з ревізії укриттів у Києві перевірила 1 078 обʼєктів. Половина з них виявилася непридатною для використання або зачиненою.
Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.
За його словами, велика кількість відчинених і придатних укриттів (597 обʼєктів) пояснюється тим, що в перший день комісія перевіряла укриття у школах, дитячих садках і лікарнях, де «ситуація трохи краща, ніж загалом у місті».
Також Камишін заявив, що під час вибіркової перевірки укриттів в Оболонському районі разом із мером Віталієм Кличком більшість була зачиненою чи з поганими умовами.
- Київська міська прокуратура і поліція розслідують факти розкрадання бюджетних коштів, які виділили на ремонт укриттів у столиці.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття 1 червня. Серед них перша заступниця голови Деснянської районної державної адміністрації, директор лікарні, заступник директора з технічних питань та охоронець.
- У застосунку «Київ Цифровий» зʼявилася офлайн-мапа укриттів. Також там можна поскаржитися, якщо вони зачинені.