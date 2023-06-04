Міністр стратегічної промисловості: Половина укриттів Києва непридатна або зачинена. Це результати першого дня перевірок

За перший день роботи комісія з ревізії укриттів у Києві перевірила 1 078 обʼєктів. Половина з них виявилася непридатною для використання або зачиненою.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

За його словами, велика кількість відчинених і придатних укриттів (597 обʼєктів) пояснюється тим, що в перший день комісія перевіряла укриття у школах, дитячих садках і лікарнях, де «ситуація трохи краща, ніж загалом у місті».

Telegram / Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін

Також Камишін заявив, що під час вибіркової перевірки укриттів в Оболонському районі разом із мером Віталієм Кличком більшість була зачиненою чи з поганими умовами.