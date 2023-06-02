У застосунку «Київ Цифровий» зʼявилася офлайн-мапа укриттів. Також там можна поскаржитися, якщо вони зачинені

У застосунку «Київ Цифровий» з’явилася офлайн-мапа укриттів. Також в оновленій версії є можливість повідомити про зачинене або недоступне укриття.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Щоб користуватися мапою укриттів без інтернету, користувачам треба один раз зайти в застосунок, коли інтернет є. Після цього мапа автоматично завантажиться у фоновому режимі.
Якщо людина не змогла потрапити в укриття, то його можна вибрати на мапі й натиснути в інформаційній картці «Поскаржитися на укриття». У КМДА запевняють, що відповідальний департамент одразу отримає цю інформацію.
Також тепер в офлайн-режимі можна переглянути розділ «Часті питання», де є інформація про роботу застосунку й життя міста, наприклад, до котрої працює транспорт або які мости відкриті для автівок.
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