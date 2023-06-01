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Мер Києва просить відсторонити голову Деснянської РДА через зачинене укриття, в адміністрації тривають слідчі дії

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Мер Києва Віталій Кличко просить Офіс президента відсторонити від посади голову Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова. Також він просить відсторонити і керівника медзакладу, де було зачинене укриття.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Також Кличко заявив, що доручив очільникам усіх районів перевірити всі укриття.

Крім цього, у приміщенні Деснянської РДА проводяться слідчі дії. Цю інформацію «Бабелю» підтвердили у Київській міській прокуратурі.

  • Росія вночі 1 червня знову атакувала Київ. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще близько двадцяти отримали поранення. Серед загиблих — 9-річна дівчинка. Щодо зачиненого укриття в поліклініці, то поліція відкрила провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.