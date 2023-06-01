Мер Києва просить відсторонити голову Деснянської РДА через зачинене укриття, в адміністрації тривають слідчі дії

Мер Києва Віталій Кличко просить Офіс президента відсторонити від посади голову Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова. Також він просить відсторонити і керівника медзакладу, де було зачинене укриття.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Також Кличко заявив, що доручив очільникам усіх районів перевірити всі укриття.

Крім цього, у приміщенні Деснянської РДА проводяться слідчі дії. Цю інформацію «Бабелю» підтвердили у Київській міській прокуратурі.