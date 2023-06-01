Через зачинене укриття в Києві затримали трьох посадовців та охоронця медзакладу

Через зачинене укриття в Києві, куди вночі проти 1 червня не змогли потрапити люди, затримали першого заступника Деснянської райадміністрації, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця.
Про це повідомили в Київській обласній прокуратурі.
Трьом посадовцям готують повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки), а охоронцю — за ч. 3 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці, яке призвело до смерті).
Раніше прокурори разом із поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в медзакладі, де під час повітряної тривоги людей не пустили до укриття. Слідство триває.
- Росія вночі 1 червня знову атакувала Київ. У Деснянському районі столиці уламки впали на поліклініку та на прилеглий багатоповерховий будинок — загинули троє людей, ще близько двадцяти отримали поранення. Серед загиблих — 9-річна дівчинка. Щодо зачиненого укриття в поліклініці поліція відкрила провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.
- Мер Києва Віталій Кличко попросив Офіс президента відсторонити від посади голову Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова. Також він просить відсторонити керівника медзакладу, де було зачинене укриття.
- Директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук заявив, що КМДА не має іншого виходу, окрім як тримати укриття в місті постійно відчиненими.
- 24 травня Київська міська військова адміністрація вже запевняла, що «закритих для киян укриттів не буде» — під час повітряної тривоги всі вони мають бути відчинені.