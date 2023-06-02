Трагедія біля укриття 1 червня: Четверо людей отримали підозри, а поліція зʼясувала, що вхідні двері сховища були зачинені

Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття 1 червня.

Про це Національна поліція повідомила 2 червня.

Підозри отримали:

перша заступниця голови Деснянської районної державної адміністрації;

директор лікарні;

заступник директора з технічних питань;

охоронець.

Правоохоронці на місці знайшли ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Потім поліція зайшла до бомбосховища та переконалась, що вхідні двері справді були зачинені.