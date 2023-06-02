Трагедія біля укриття 1 червня: Четверо людей отримали підозри, а поліція зʼясувала, що вхідні двері сховища були зачинені

Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття 1 червня.
Про це Національна поліція повідомила 2 червня.
Підозри отримали:
- перша заступниця голови Деснянської районної державної адміністрації;
- директор лікарні;
- заступник директора з технічних питань;
- охоронець.
Правоохоронці на місці знайшли ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Потім поліція зайшла до бомбосховища та переконалась, що вхідні двері справді були зачинені.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- Київська міська прокуратура вже розслідує розкрадання з бюджету 1,2 мільярда гривень, які виділили на ремонт укриттів.