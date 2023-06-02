У Києві розслідують розкрадання грошей, призначених на ремонт укриттів

Київська міська прокуратура і поліція розслідують факти розкрадання бюджетних коштів, які виділили на ремонт укриттів у столиці.
Слідство зібрало докази неправомірних дій з боку службовців органів місцевого самоврядування, які, за даними слідства, змовилися з підрядниками й переможцями тендерів і заволоділи коштами з бюджету. Ідеться про 1,2 мільярда гривень, виділених з міського бюджету у 2022—2023 роках.
Під час проведення одного з оглядів обʼєкту цивільного захисту у Святошинському районі правоохоронці й експерти зафіксували, що ремонт виконали не в повному обсязі, використовуючи легкозаймисті та пожежонебезпечні матеріали, які купили за цінами, завищеними на понад мільйон гривень від їхньої реальної вартості.
Органи досудового розслідування Деснянського, Подільського, Голосіївського та Солом’янського районів розслідують справи за аналогічними фактами розтрати бюджетних грошей під час ремонту укриттів.
Станом на 2 червня слідчі й оперативні працівники оглянули 15 укриттів.
- 1 червня росія обстрілювала Київ «Іскандерами». У Деснянському районі загинули троє людей, зокрема одна дитина — вони не змогли потрапити в укриття в поліклініці № 3, бо двері були зачинені. Через це КМДА заявила, що відтепер усі укриття будуть постійно відчинені (однак це не перша така обіцянка).
- Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом людям через трагедію біля укриття 1 червня. Серед них перша заступниця голови Деснянської районної державної адміністрації, директор лікарні, заступник директора з технічних питань та охоронець.
- У застосунку «Київ Цифровий» зʼявилася офлайн-мапа укриттів. Також там можна поскаржитися, якщо вони зачинені.