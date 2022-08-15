Окупанти підійшли до Києва 24 лютого — але місто встояло. Зараз мер Віталій Кличко готує його до зими, отримує погрози з Банкової і розлучається з дружиною ― інтервʼю

У нещодавньому інтервʼю Дмитру Гордону ви говорили, що у вас була інформація від спецслужб про можливий наступ на Київ і ви завели будильник на третю ранку 24 лютого. Коли ви дізналися? У нас була напівофіційна інформація за декілька днів до цього, від наших військових, розвідників — про те, що з великою ймовірністю вторгнення в Україну заплановано на ніч 24 лютого, о четвертій ранку. Я прокинувся о третій, годину не спав. А о четвертій мені зателефонували військові і сказали: почалося. І вже потім ви почули вибухи? О шостій чи о сьомій ранку я уже обдзвонив усіх, і у нас уже була перша нарада в мерії зранку. Напередодні війни ви, на відміну від президента і влади, не заспокоювали людей, не говорили, що усе буде як зазвичай і що ми будемо смажити шашлики у травні. Чому? З відкритих джерел — від наших українських військових, розвідок наших партнерів, країн, що підтримують Україну — надходила інформація. Робили акцент, що ймовірність [повномасштабної війни] достатньо висока. І нам потрібно у жодному разі не розхолоджуватися, а готуватися до цього. Тому я постійно порушував цю тему, проводив наради, що не усім подобалося. Одним із ключових завдань було формування Територіальної оборони в Києві. Олександр Кузьмін / «Бабель» Ви говорите, що про можливість вторгнення дізналися за кілька днів. Не намагалися натякнути киянам, що, можливо, краще виїхати? Якщо казати відверто, я розраховував, що якщо воєнні дії почнуться, то найімовірніше — на сході країни. Відверто кажучи, я не очікував, що наступ буде настільки стрімким, з півдня і півночі. З початком війни наскільки в Києві була готова Тероборона? Вона була на початковій стадії формування. Щоб вступити до Тероборони, людині треба було зібрати купу папірців, пройти комісії, витратити чимало часу, відпрошуватись з основної роботи. Навіть мій брат витратив аж два тижні власного часу, щоб зібрати всі необхідні папірці. Я йому підказував, куди потрібно піти, домовлявся, щоб було максимально швидко. Але він власним прикладом показував, що потрібно вступати в Тероборону. І зробив це одним із перших. Він зараз залишається в Теробороні чи займається чимось іншим? Так, він у ТрО. Зараз він ненадовго у Німеччині, там веде переговори щодо військового обладнання для наших ЗСУ. Він свій авторитет використовує дуже потужно — це стосується гуманітарної підтримки, економічної, підтримки військовим обладнанням. Усі питання ефективніше вирішуються на персональному рівні, а не на рівні офіційних листувань. На сьогодні з різних країн і різних джерел ми залучили десятки, якщо не сотні мільйонів євро. Це його зона відповідальності. Я попросив брата використати його звʼязки для залучення допомоги Києву й Україні. Також медійно він багато спілкується, привертає увагу світу до того, що відбувається в Україні, яка допомога нам потрібна. Це теж дуже важливо. Як він виїхав, адже чоловікам не можна виїжджати? Він виїхав за офіційним запрошенням і дорученням, з оформленням усіх документів. На початку наступного тижня він повертається в Київ. Зараз у нього відбуваються зустрічі в Німеччині, які стосуються допомоги Україні. Ви багато часу проводите поруч із братом. Ми раніше вас запитували, та ви не хотіли коментувати — можливо, він піде в політику? У політику він не збирається, я про такі плани від нього не чув. Він завжди каже: «У нас в родині вистачає одного політика». Але він — небайдужий громадянин своєї держави і переживає за країну і за родину. І навіть його маленька донька була якийсь час у Києві, бо це — Батьківщина. Олександр Кузьмін / «Бабель» З чого складався ваш робочий день, коли перші півтора місяця росіяни були на підступах до Києва? У мене враження, що це був один довгий, нескінченний день: постійні наради, виклики, виїзди, будівництво захисних споруд і блокпостів. Потрібно було перекривати ключові шляхи, не допустити можливої висадки десанту на майданчики в Києві. Щоб не захопили ключові стратегічні обʼєкти і обʼєкти державного управління. Це напружена робота і вдень, і вночі. І ще постійна небезпека ударів по інфраструктурних обʼєктах — нам треба було захистити і киян, і інфраструктуру. А ще — надавати усі послуги з теплопостачання, водопостачання, електрику. Можу сказати, що на той момент збоїв не було, попри велику кількість мобілізованих до ЗСУ і велику кількість людей, які виїхали з міста. Деякі підприємства налічували менше половини своїх співробітників. Увесь цей час ми готувалися до найскладнішого розвитку подій — можливих боїв уже в місті. У чому полягала підготовка до такого сценарію? Що влада має робити у таких випадках? Не дай бог росіяни би прорвалися до Києва і бої би почалися в місті — нам потрібно було б миттєво організовувати багато сюрпризів оркам. Цим ми займалися. Я можу впевнено сказати, що для них це не було б прогулянкою. Але ж 25 лютого проривалися, коли їхні ДРГ на військовому транспорті знешкоджували вже на Оболоні? ДРГ намагалися прорватися з боку Лютежа, до площі Шевченка. Їх знищили, більше таких проривів не було. Тим не менш, диверсійних груп у Києві вистачало. Їх багато знешкодили тоді, і зараз СБУ продовжує знешкоджувати. Ще чимало так званих консерв, які мали розкритися в годину Х, вони, на жаль, ще є у місті. Тому я завжди звертаюся до киян, щоб вони були пильними і звертали увагу на підозрілих осіб, особливо поблизу обʼєктів критичної інфраструктури — на тих, хто здійснює там відеозйомку. Обовʼязково одразу ж інформувати правоохоронців про такі випадки. Ми памʼятаємо, як у Києві наприкінці лютого — на початку березня раптом зʼявилося багато міток, їх було видно з повітря. Багато було підсвітлювальних ракет, а також квадрокоптерів, які знімали інформацію, пролітали над ключовими обʼєктами. У цьому напрямку зараз трішки спокійніше. Але хочу ще раз підкреслити: жодного ракетного удару по жодному обʼєкту в Україні не відбувається без так званої «підсвітки» диверсійними групами чи колаборантами. Тобто, коригувальники продовжують перебувати і в Києві, і в інших містах. Тому звертаюся завжди: будьте пильними і уважними до всього, що відбувається довкола вас. У чому Київ виявився неготовим до війни — які були помилки, і чи проведена робота над ними? Час критикувати і розбирати ситуацію прийде, і ми зможемо все проаналізувати. Але до сьогодні у мене велике питання: росіяни протягом двох місяців кількістю понад сотню тисяч солдатів на півночі проводили так зване навчання із високою ймовірністю вторгнення, про яке всі говорили. А потім майже без спротиву прийшли впритул до Києва. До Лютежа. Якщо простіше, то у вас теж питання, чому так швидко дійшли на півночі? Без будь-якого спротиву! Але це загальне питання до військових. І воно залишається. Я переконаний, що роботу над помилками ми виконали, і зараз такого в жодному разі уже не повториться. Олександр Кузьмін / «Бабель» Ми запитуємо про інший рівень — в яких питаннях місто виявилося непідготовленим, і чи виправили ці помилки? Те, що ми могли на своєму рівні, ми робили. Закликали вступати в Тероборону, намагалися спростити процес вступу до неї, проводили навчання, готували стратегічні підприємства до можливої роботи в критичний період. Я не розраховував, що столиця так швидко буде майже в оточенні, а росіяни підійдуть впритул до нашого міста. Але зараз ми виправляємося і враховуємо те, чого тоді не спрогнозували. Щоб у жодному разі така ситуація не повторилася. Які дні, за вашими відчуттями, були найскладнішими? Для мене — перші два тижні, а для Києва — перший місяць. Потрібно було швидко переформатувати роботу усіх підприємств, налагодити комунікацію і вже працювати в надзвичайній ситуації. Такого досвіду ніхто не передбачав. Але люди показали себе в цей момент достатньо відповідально. Можу сказати своє просте людське враження: були люди, які мали вигляд ботаніків, взагалі непідготовлених до надзвичайних ситуацій, від яких ніхто не очікував, що вони покажуть залізний характер і стрижень, а вони себе проявили блискуче. А деякі, які продавали себе як міцних мачо, в один момент зникли. І в кращому разі їх можна було знайти в Ужгороді. На Миколу Тищенка натякаєте? Це ви натякаєте. У кращому разі, в Ужгороді або Львові, а в гіршому — за кордоном. Декого ми й донині знайти не можемо. Навіть із посадовців. Це правда, що ви деяких своїх заступників не могли знайти в перші дні? До сьогодні одного з цих заступників немає. Ми про кого говоримо? Не буду говорити. Уже ж можна. Натякніть. Один із заступників зник. А цей заступник за що відповідав? За один із важливих напрямів. За інформацією «Бабеля», мова йде про Олександра Харченка, заступника з питань здійснення самоврядних повноважень. На цю посаду Харченка призначили у вересні 2020 року, а звільнили у березні 2022 через відсутність на роботі з поважних причин. На його місце призначений депутат Київради від УДАРу Владислав Андронов. Мери говорять, що закон про Територіальну оборону був пізно прийнятий (набув чинності в січні 2022 року), тому її просто не встигли розгорнути. Ви почали готуватися заздалегідь, у вас через це виникали конфлікти з Офісом президента? Постійно. Мені навіть натякали, що я не повинен цього робити, бо таким чином нібито виходжу за межі своїх повноважень. І навіть деяких людей звільняли за те, що вони брали участь у нарадах, які я збирав і які стосувались оборони і зокрема Територіальної оборони Києва. З початком війни на базі КМДА зʼявилася Київська військово-цивільна адміністрація, очільником якої президент призначив іншу людину — Миколу Жирнова, а ви завжди наполягали, що мер має бути і головою КМДА. Які у вас взаємини, спілкування, і за що відповідає він, а за що ви? Щодо обʼєднання посад голови КМДА і мера Києва, то це прописано в Конституції. Це що стосується мирного часу, а стосовно воєнного — коли призначили військову людину на військову адміністрацію, я сказав, що ставлюся до цього з розумінням. Тому що військові повинні фахово спілкуватися з військовими. Це стосується оборони. І за цим напрямом з Миколою Жирновим у нас нормальні робочі взаємини. Що стосується оборонних питань — він професійний військовий і навіть має звання генерала. Ми зараз військовим допомагаємо усім необхідним. Що стосується забезпечення життєдіяльності міста, послуг, сервісів ― у цьому напрямку у військових немає жодного розуміння. І зараз той час, коли ми повинні працювати, допомагаючи військовим. Тому дискусія на цю тему навіть не починалася. Чому здебільшого з киянами комунікуєте ви, а не він? Тому що я продовжую виконувати свої функції як голова КМДА і як мер. Люди мене знають і прислуховуються. Я обраний киянами і відповідаю за місто. Цих повноважень з мене не знімали. Тому, звичайно, я і надалі продовжую комунікувати з киянами. Поки вас не було, ми роздивлялися ваш кабінет і ту картину з великим човном і купою маленьких... Вона висить уже кілька років, це — українська політика.

Олександр Кузьмін / «Бабель»

Ми подумали про те саме. Коли росіяни стояли на підступах до Києва, то усі обʼєдналися, а коли відійшли — українська політика повернулася до улюбленої справи — до внутрішніх протиріч. Ви з братом активно давали інтервʼю іноземним медіа, комунікували з західними партнерами і весь час були в інформаційній повістці. Чи правда, що вам телефонували з Офісу президента і просили знизити активність у медіа? Таких дзвінків не було. Мої очільники — це кияни і інтереси міста. І я роблю все, що вважаю за важливе й необхідне для життєзабезпечення столиці, інформування її мешканців. Бо інформування киян вкрай важливе, і в цьому напрямку ніхто не може говорити, що мені робити. Ми можемо координувати з владою наші повідомлення чи сигнали. Але щодо обмеження — такого не було. До Мадриду на саміт НАТО (28 червня), куди ви їздили разом з братом, вас випустили без затримок? Ні. З чим були повʼязані складнощі? З тим самим, з чим постійно повʼязані складнощі з виїздом інших мерів. Ми повинні чітко визначитися з критеріями для виїзду мерів у відрядження. Я переконаний, що контакти будуються на персональних відносинах — між мерами міст, лідерами країн. Коли людина приїжджає до партнерів, озвучує проблематику, вони готові допомогти, але потрібно обґрунтовувати і переконувати. У листуванні це не працює так ефективно. Сьогодні потрібно використовувати всі важелі і можливості для того, щоб отримати допомогу. І ми дуже вдячні допомозі від наших друзів. Від дружніх країн, міст-побратимів, які допомагали і продовжують допомагати. Але заборона приїхати і говорити з очільником того чи іншого міста, з іноземними політиками, як мінімум… Вибіркова. Вибіркова і неправильна. Це також, я вважаю, політичні ігри. Я завжди казав, і зараз хочу: от є слово, деякі люди його не розуміють. У цьому слові — відповідь на всі запитання, які ви ставите. Це слово називається «самоврядування» [підвищує голос і говорить по складах]. Деякі люди вважають, що самоврядуванням потрібно керувати згори. І будувати самоврядування згори донизу. Хто? Ті, хто завжди намагаються вплинути на мерів і керувати ними. У нас є Конгрес місцевих та регіональних влад, який очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак, він? У нас є Асоціація міст України [її очолює Кличко], до якої входять 1000 громад. І це одна із найстаріших, найпотужніших, найвпливовіших організацій. Ще раз повторю — самоврядування будується знизу вгору, а не навпаки. Мер Дніпра Борис Філатов в інтервʼю «Дзеркалу тижня» скаржився на Кабмін і на премʼєра через рішення уряду повернути усі закупівлі органів місцевого самоврядування, у тому числі на армію та ТрО, в систему Prozorro. Це ускладнило місцевій владі можливість оперативно здійснювати закупівлю товарів та обладнання. Ви відправляли листа від Асоціації міст України, був діалог з премʼєром з цього приводу? Від премʼєра я від початку війни нічого не чув і не бачив. Телефонував йому багато разів, навіть sms писав. Але бажання чи зацікавленості спілкуватися не побачив. Добре… Якщо нам не допомагають, тоді ми робимо все для того, щоб вирішити питання самостійно. І поки що в нас виходить. У вас взагалі немає діалогу з урядом, а з Офісом президента є? Я зустрічаюсь майже з усіма міністрами, коли потрібно. З премʼєр-міністром намагався багато разів. В ОП я спілкуюся з представником, який відповідальний за… Регіональну політику? Кирило Тимошенко? Кирило Тимошенко. І все. У вже згаданому інтервʼю Гордону ви сказали, що з ОП ви спілкувалися лише кілька разів. Чому така слабка комунікація з мером Києва під час війни? Я намагаюся вийти на звʼязок у двох випадках: коли Києву потрібна допомога і коли Київ може надати допомогу. Якщо на звʼязок ніхто не виходить, чи вони не можуть надати допомогу, чи наша допомога не потрібна, я використовую всі свої важелі і можливості. Якщо не прямо, то в обхід все робимо. Олександр Кузьмін / «Бабель» Ви є одним із підписантів відкритого листа щодо повернення громадянства [Геннадію] Корбану. Так. І багато мерів також підписалися. Хто попросив вас підписати, Філатов? У цьому випадку має йтися не про персоналії, а про принципи, за якими це відбувається. Сьогодні про ті кроки, які я роблю, мене просити не потрібно, бо вважаю їх правильними. Потрібно обʼєднувати зусилля і максимально використовувати ефективність кожної людини, кожного менеджера, а не створювати штучні інтриги чи перешкоди. Розповім вам таємницю. Після того як я підписав листа, була у мене розмова з натяком: «Ти такий проактивний, ми ще за твоє німецьке громадянство не бралися». Я кажу: «Я буду дуже здивований, якщо мені покажуть та ще й відберуть паспорт Німеччини». У вас немає іншого паспорта? Я буду дуже здивований, якщо хтось мені зможе показати «мій» американський чи німецький паспорт, щоб відібрати український. Я справді велику частину свого життя провів у Німеччині і в Америці. І можливість отримати громадянство у мене була, були навіть такі пропозиції, але для чого? Я був і залишаюсь громадянином України, інших паспортів у мене немає. А хто з вами так жартував? Знімемо це питання. З Банкової? Ну а звідки? З ЖЕКу? А як ви для себе пояснюєте причини рішення щодо Корбана і ще кількох людей? Ще раз хочу підкреслити: має бути чітке розуміння — все має відбуватися за єдиними принципами для всіх, а не вибірково. У даному випадку виглядає так: ми у цього заберемо, а цим ми поки залишимо, щоб вони були більш слухняними, розуміли, що у них ми також можемо забрати. Потрібен чіткий закон, для всіх один, а не вибіркове ухвалення рішень. Ми з вами зустрічалися незадовго до війни, ви мали великі плани на партію УДАР, хотіли її розвивати. Сергій Притула також мав плани на свою партію — планував зʼїзд. Зараз із соціологічними опитуваннями туго, але NDI у травні робив опитування, зокрема про ставлення до партій. Згідно з ним, ви подобаєтесь 63% українців, а УДАР — 31%. Ви будете конвертувати це в політичну історію? Сьогодні зникли всі партійні прапори. Представники різних політичних сил повинні обʼєднатися виключно під одним прапором ― України. Інших прапорів не може бути. По-друге, питання відбудови політичної структури недоцільне на даний момент. Тому що сьогодні гостро стоїть питання існування держави, а не політичних партій. Якщо держави не буде, можемо забути й про політичні сили. Буде великою помилкою інвестувати час і сили в побудову партій. Що стосується комунікації ― ми координуємо діяльність тих людей, які звертаються з різних осередків партії з приводу гуманітарної допомоги та волонтерства. Але це не політична діяльність. Час від часу західні журналісти й аналітики запитують про можливість виникнення інших політичних проєктів. Наприклад, чи буде там Притула, чи буде Кличко? А я інакше спитаю: чи буде існувати Україна? Збережемо Україну і тоді зможемо говорити про політичні персоналії чи політичну діяльність. До перемоги про це немає жодного сенсу говорити. Це замки на піску чи ворожіння на кавовій гущі. Ми повинні обʼєднувати зусилля заради країни. Попри те що деякі телеграм-канали кажуть, що «все, у нас все добре» чи «ось-ось будемо штурмувати кремль», насправді ситуація дуже непроста. Ми не повинні недооцінювати ворога. І бій триває. Ми показали свою силу. Але поки жоден експерт у світі не може сказати, коли закінчиться війна. Тому всі питання про політичну діяльність і політичну боротьбу в державі, існування якої під загрозою, ― недоречні.

Олександр Кузьмін / «Бабель»