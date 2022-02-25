Генштаб: На столичній Оболоні діяла група російських диверсантів, її знищили

У столичному районі Оболонь діє диверсійна група російських військових.

Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

«На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі Молотова, знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям — бути обережними! Не покидати оселі!» — йдеться в повідомленні.

Пізніше Сухопутні війська ЗСУ опублікували відео наслідків ліквідації диверсійно-розвідувальної групи.

Перед цим заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок. Пізніше вона додала, що колону з вантажівок знищили.