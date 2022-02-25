Генштаб: На столичной Оболони действовала группа российских диверсантов, ее ликвидировали

В киевском районе Оболонь действовала диверсионная группа российских военных.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ.

«На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготавливать коктейли Молотова, обезвреживать оккупанта! Мирным жителям — быть осторожными! Не покидать дома!» — говорится в сообщении.

Позже Сухопутные войска опубликовали видео результатов ликвидации диверсионно-разведывательной группы.

Перед этим замминистра обороны Анна Маляр заявила, что российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Позже она добавила, что колонну из грузовиков уничтожили.